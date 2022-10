ŠOK IZJAVA KRISTIJANA GOLUBOVIĆA - "BIO SAM SA STANIJOM": Godinama krio šta je bilo na Farmi, sad se izlanuo u emisiji!

Kristijan Golubović tvrdi da je bio intiman sa starletom Stanijom Dobrojević u rijalitiju Farma.

Izvor: YouTube/screenshot/Farma

Kristijan Golubović, doskorašnji učesnik rijalitija Zadruga iz kojeg je izbačen, a potom i priveden zbog nasilja nad Urošem Ćertićem, gostovao je u jednoj emisiji gde je otkrio da "on ne mora da plati kaznu produkciji od 50.000 eura", da nije tukao kaskadera već mu "lupio 2 vaspitne", ali i navodno priznao da je imao intimne odnose sa Stanijom Dobrojević.

Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović bili su dio šeste sezone rijaliti programa Farma, a njihov odnos je oduvijek bio enigma za mnoge. Od tada se mnogo spekulisalo o njihovom odnosu, te se govorilo da su bili intimni, a Kristijan je to sada potvrdio, ali se dotakao i vjerenice Kristine Spalević. "Da nisam zavolio Kristinu Spalević, ja ne bih ni bio sa njom, ali evo kažem vam, da sam znao neke stvari koje sam saznao kada sam izašao, ne bih bio sa njom, ali gotovo sada. Ne može srce da bira kada se već zaljubilo", rekao je Kristijan i nastavio:

"Ja sam bio i sa Stanijom i sa balerinom i sa ovom i sa onom, ali vidjeli ste šta je to bilo - hoklica, malo zezanje, drugovanje, smijeh, šou biznis, bilo je malo tu povuci-potegni, ali nijedan gram emocija", rekao je Kristijan. Golubović se nedavno našao u centru pažnje medija i jer je izjavio da je bio intiman i sa pjevačicom Gocom Tržan, što je ona oštro demantovala, a on joj poručio da može "slobodno da ga tuži", a on će "dovesti svjedoke".

Pogledajte Staniju i Kristijana na Farmi: