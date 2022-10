"PUCAO SAM U LJUDE, UBIJAO, BIO SAM AUTORITET NAD LEGIJOM" Šok ispovjest Golubovića

Bivši robijaš Kristijan Golubović, dok planira povratak u "Zadrugu 6", u velikoj ispovijesti otkrio je mnoge detalje iz burne prošlosti.

Izvor: Kurir

On se dotakao i Željka Ražnatovića Arkana i Milorada Milorada Ulemeka Legije.

- O Legiji ljudi, generalno, neće da me pitaju. Misle da izmišljam jer je on u zatvoru, pa ne može da odgovori. On može da odgovori uvijek. On je u ono vrijeme bio ispod mene hijerarhijski na ulici. Bio sam veća glava od njega u kriminalnom smislu - započeo je priču Kristijan i odmah objasnio:

- On dolazi iz legije, Arkan, Šešelj, ratište, sve što je naučio, primjenio je kod nas. Posle je dobio drugačiji autoritet. Više nisu pričali da je iz Kristijanove ekipe, mi smo iz ekipe osamdesetih, kad se pucalo i ubijalo za sve, ali se nije toliko pričalo. Neokomunizam nije dozvoljavao da se piše o tome, kao danas. Legija je na ulici bio pacifista, nije mi davao da se bijem. Kad sam čovjeka 18 puta izbo nožem jer je maltretirao djevojku, on me spriječavao. Taj čovjek je maltretirao Legiju, njegovu porodicu za našim stolom, on je htio to da ispegla jer je čovjek pijan, a ja sam reagovao. Sve do "zemunskog klana" išao je linijom manjeg otpora. Uvek skače na mene, ne na druge. To je pravi Legija. To je Cema zapravo. Legija je atentator. Tu je razlika. Arkan je rekao "Idi, nađi, Kristijana da ne ide po Voždovcu tamo da ubija, stavi ga na leđa i dovedi ga u Erdut." Imao sam 20 kila zlata i 100.000 maraka u to vrijeme. Meni nije bila potrebna ničija pomoć. Mogao sam da poginem ili da budem najveće ime u Jugoslaviji. Rat se desio u međuvremenu, kad sam skočio sa 17 metara na beton, ostao živ i nastavio dalje, to je Arkanu imponovalo. Htio je da mi pomogne, ipak takvog momka treba imati u ekipi. On je bio poslanik, sila, dođe meni i kaže: "Dođi kod nas, nemoj da pucaš, izgubiću glasove, nema onda posle ništa. Kazaće ljudi da pucao ljude i predmete, pa je on poludio i zvao Legiju. Mene niko nije mogao ni da dovede negdje ni da me najuri. Sa mnom je mogao samo kompromis.

Golubović tvrdi da je predvidio da će zajedno s Legijom i robijati.

Izvor: Kurir

- Imao sam autoritet nad Legijom dok nije postao Legija. Uvijek smo bili kao braća. Ja sam bio s njim sat i po vremena prije nego što se predao. Sjedeli smo i pričali. Pisali smo poeziju njegovoj djeci. Pisao je pjesme djeci i neću da kažem zašto se predao dok mi ne da zeleno svijetlo. Porodična stvar je u pitanju. Smučilo mu se sve u privatnom životu, mučilo ga je sve i svašta, pa se predao. On nije bio ničiji čovjek, totalno za sebe. Čovjek s milion eura u džepu nije htio da kupi jedne normalne patike da nosi. Nije ga to zanimalo. Nosio je kožnu jaknu, lila trenerku i cipele, ja kažem: "Ne ide ti to tako", on kaže: "Mutavi, ajde ne jedi govna." Imao je svoje rutine u trčanju, s treningom, otac vojnik, majka pobožna, bio je opsednut time da postane padobranac, koji je htio da skoči 1.000 puta iz aviona. To je bio Legija. Nije se drogirao, kao što se priča. Imao je dva puta, i sreća je što diše na doživotnoj. Ima vremena da se pokaje za sve što je uradio ili ne. Da sumira cijeli svoj život, ali opet diše. Drago mi je jer mi je drug. On je moj saputnik bio kroz mnoge nezgode. Težina njegovih djela, to će platiti pred bogom. Ja sam ih platio. Kad sam mu rekao da ćemo jesti paštetu u Centralnom zatvoru, on je rekao: "Ti možda, ali ja sigurno ne." Kad sam otišao po ručak i skočio na rešetke, a on leži na krevetu i kaže: "E, mutavi, bio si u pravu, i ja jedem istu tu paštetu, sad smo ovde na istom."

Izvor: Kurir

Vraćam se u rijaliti, zvaće se "Kristijan muči Uroša"

Do kraja rijalitija bih ga maltretirao, ne bi izdržao ni mjesec dana. Ne bih ga fizički urnisao, samo psihički i on bi bio gotov.

Iako je diskvalifikovan zbog tuče, Kristijan tvrdi da je samo spriječavao nasilje koje je Ćertić perfidno već sprovodio.

- Uroša sam prebio jer je ispred mene ugrožavao slabije. Ja ne mogu da ćutim na to. Kad na ulici vidim narkomana da pljačka ženu, dobije batine, ja sam Robin Hud. Ispred mene ćute kao miševi. Uroš je na foru zavrtao bradavice ljudima, da ga kamere ne snime. Sve je podmuklo radio, bilo je bezbroj slučajeva fizičkog nasilja nad drugima. Neci pljuje slajmaru na leđa, zove ga "ciganskom pederčinom", a to niko ne snimi. On je homofob, Valentini je kidao bradavice podrugljivo, pa se sklanjao. On je pokazao najgoru verziju sebe, a ja sam reagovao na nepravdu. Bugarin je htio da ode kući i namjerno je sebe diskvalifikovao. Ako gledate snimak, dva puta ga je promašio, jednom udario. Uroš nije dobio ni 50 odsto naših udaraca, samo je odglumio da je povrijeđen. Uslovio je produkciju da nas izbaci i policiju da nam uzme izjavu. Kad su svi shvatili da je to njegova gluma, skontali su da je htio mene napolju. Mrtav je svako ko stane ispred mene i pokuša da me uvriijedi. Ti su rijetki koji mi se lično suprotstave, mogu samo kad su daleko. Ili su mrtvi ili moraju mene da ubiju posle toga. Meni kad se čovjek zamjeri, zaslužuje metak u glavu, ali ovaj tip čovjeka kao što je Ćertić, njih treba mučiti mjesecima.

Spavao sam sa 90 odsto žena sa estrade, ne samo s Gocom

- Goca Tržan misli da je vokalčina koja pjeva bolje od Ališe Kiz, uhvatila se za mene bez potrebe. Ljutila se zbog moje izjave da je narkomanka, a u to vrijeme kad je počinjala nema ko se nije drogirao. Spavao sam sa 90 odsto žena sa estrade, sve znam. Možemo slobodno na sud. Imam dokaze za sve. Trebalo je mene da pozove da razjasnimo sve. Ovako hoće da tuži, ali to me ne zanima. To je kao da ja tužim Trampa što mi je parkirao ispred kuće auto. Toliko je taj slučaj bitan. Čačkaju mečku u p**ku, pa naravno da će nešto da nađe.

Izvor: Kurir

Lukas zvani kisela voda s tikovima

- Aca Lukas, kako ga zovu, kisela voda sa tikovima. Ja za njega ne moram da kažem da je narkoman kad se to vidi. On priča da sam ja nabjeđeni krimos, pa ispred mene u ono vrijeme da tako nešto kaže, letio bi sa splava. Otvarala bi mu se glava na 10 mjesta.

Izvor: Kurir

Ni Veljin ni bilo koji drugi klan nije mi mogao ništa

- Ja sam bio na slobodi i kad je harao Veljin klan, pa sam bio bezbjedan. Šta vam to govori. Kad su najgori klanovi vladali, ja sam bio na slobodi. Svi su znali za mene. Nisam bio po zatvorima. Nosio sam na plećima 20 klinaca, stan, kirije, automobili, motori, sve. Imao sam sve, a niko, pa ni Arkan, nije mogao da mi priđe. Svi su mi se smijali, i Ćenta i Arkan i svi, što sam stavio kamere na kuću. Ja sam njima bio idol, a ne oni meni. Ćela je nosio kosu kao ja u ono doba. Poštujem kad neko postane autoritet, kriminalac i slično i daću uvijek smjernice kako da neko funkcioniše u tom svijetu.