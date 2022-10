BAŠKARI SE U HOTELU U KOM NOĆ KOŠTA PAPRENO! Za Janu nema krize, s mužem i ćerkom otputovala na luks destinaciju! (FOTO)

Jana Todorović je sa suprugom i ćerkom otputovala u Dubai, gdje uživa u raskošnom smještaju, a objavila je i nekoliko fotografija.

Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen

Pjevačica Jana Todorović, koju zovu i "srpskom kraljicom bakšiša", s porodicom je otputovala na zasluženi odmor, nakon uspješne ljetnje sezone kada je nastupala punom parom, a odlučili su se za uživanje u Dubaiju, i to u luksuznom hotelu.

Pjevačica se odmah pohvalila fotografijama na Instagramu, a najveću pažnju privukla je ona na kojoj je sa suprugom Ivanom, s kojim je 25 godina u braku i važe za jedan od najskladnijih parova na estradi.

"Poštovanje, razumijevanje, tolerancija, to je najbitnije, zato moj brak traje punih 25 godina, to želim i našim mladencima. On je mlađi od mene dvije godine, morao je da sluša i neke negativne komentare, bilo je ljubomore i svačega. Sada smo super, sve se promijenilo kada se rodila naša ćerka. Čuvam privatni život, ko želi, on to može", izjavila je pjevačica nedavno, kada je bila na svadbi koleginice Vanje Mijatović.

Sa mužem i ćerkom boravi u raskošnom smeštaju u kojem jedna noć košta 40.000 dinara, prenose mediji.