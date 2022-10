PRIČALI SU DA SAM PREVARILA MUŽA I DA SE PRODAJEM ZA NOVAC: Godinama je na estradi, a jednu stvar o njoj NIKO NIJE ZNAO

Natalija Trik FX i njen suprug Sani nekada su bili među najpopularnijim dens grupama, ali o svom privatnom životu nisu voljeli da pričaju.

Izvor: Instagram/natalijatrikfxofficial

Pjevačica grupe Trik FX, Natalija Ibraimov, na sceni je sa suprugom Sanijem već decenijama, a isto toliko su i u braku. Iako ne priča puno o privatnom životu, tokom karijere se suočila s brojnim medijskim natpisima, od kojih nisu svi bili istiniti, a najmanje oni o njenom ljubavnom životu.

"Mnogo je bilo laži tokom svih ovih godina, ali one koje su baš pretjerane bile su da sam prevarila muža, kao i da se 'prodajem' za novac. A ja u životu imala dva dečka, a za trećeg se udala (smijeh)", otkrila je Natalija u intervjuu i priznala da je ovih dana veoma osjetljiva.

"Ovih dana sam u takvom raspoloženju da može svašta da me rasplače na keca", priznala je i za sebe rekla da nikada nije znala da laže i da to nikako ne voli.

"Najviše na svijetu mrzim da lažem i da me neko laže. Prezirem laž. A i ne umem, da budem iskrena. Kad baš moram da slažem, uvek me odaje moja faca, jer počnem da se smijem. Ali izuzetno rijetko se to dešava", izjavila je pjevačica, koja je otkrila i da joj je najveća želja da sa suprugom kupi kućicu van grada, da može tamo da uživa i pobjegne kad god želi da se skloni od svih.