NIJE U PITANJU BILO SAMO NEVJERSTVO! Pjevač u braku 30 godina, progovorio o razvodu - "Dolazilo je do trzavica"

Pjevač Boban Rajović otkrio detalje iz privatnog života sa suprugom

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pjevač Boban Rajović progovorio je o svom životu i otkrio zanimljive detalje iz braka sa suprugom s kojom je već 30 godina u zajednici. Boban je iskreno priznao da je bilo trzavica u braku, ali da su svađe trajale "po dva, tri dana". Na temu s kojom od pjevačica sa estrade je bio intiman kaže:

"Nijednom. Bilo je flertovanja... Sve moje koleginice poštujem, cijenim i volim, izgledaju dobro, izazovne i kojima bih čistu desetku dao i tu se priča završava, jer će se supruga naljutiti, kada bih se bavio tim stvarima, ne bih gledao da mi to bude koleginica", rekao je pjevač i otkrio kako sačuvati brak: "Ja sam od tih muškaraca koji napolju može da pogleda drugu ženu, ali uvijek dođe kući kod svoje. A druga stvar je fleksibilnost, razumijevanja, u mom slučaju je 30 godina braka, i ona je ta koja je progutala tih stvari više. Naš posao je takav kakav jeste, neizbježno je raditi 158 nastupa, a da ne upadneš u iskušenje, da ne dođeš u komunikaciju sa nekom mlađom curom, ali sve je pitanje koliko si jak karakterno da ostane na tome. Uvijek će biti trzavica, sve manje i manje je trzavica i moja ljepša polovina i ja postajemo sve normalniji i normalniji, a i ja postajem ozbiljniji".

Pjevač je otkrio i da li je za 30 godina braka ikada bio u situaciji zbog koje je postojala mogućnost razvoda: "Jeste, to je 30 godina braka, tu se toliko stvari izdešavalo i stvarno, dolazilo je do raznih trzavica, nije samo nevjerstvo, raznih događaja je tu, ali ja mislim da smo supruga i ja neko ko je daleko bio od toga, za razliku od nekih brakova. To su neke prepirke koje su trajale dan, dva, možda tri".