IDEM U DUBAI, POSTAĆU MILIONERKA! Zgodna pobjednica Zadruge otkrila od čega zarađuje VELIKI novac - "Ne treba mi muž"

Pobjednica Zadruge 3 Iva Grgurić otkrila je sve o svom ljubavnom životu i detaljima odnosa sa biznismenom Marijanom Šarićem, pa se dotakla i svog učešća u rijalitiju, kao i koji su joj planovi za budućnost.

Izvor: Instagram/iva_grguric_official/printscreen

Iva Grgurić nekadašnja rijaliti učesnica otkrila je da je prvog dečka imala sa 14 godina, a sa tim momkom je izgubila nevinost. Pobjednica Zadruge 3 je otkrila i da je sa 20 godina odlučila da dođe u Zagreb "bez dinara u džepu", gdje je upoznala sedamdesetogodišnjeg tajkuna Marijana Šarića, koji je nedavno o njoj otkrio skandalozne detalje. Marijan je izdržavao Ivu i njenu porodicu, a ona je pričala da ju je držao zaključanu u stanu.

Ona je dodala i da je dok je pokušavala da se oslobodi starijeg biznismena Šarića, upoznala je Marinka. Za njega kaže da ju je spasao i da joj je u teškom periodu bio velika ljubav i podrška. Rastali su se pred Ivin ulazak u Zadrugu 3, a ona je nastavila dalje i bila u vezi s dva takmičara.

"U rijaliti sam ušla bez plana, nisam se folirala. Svi su pričali da sam Stefana Karića pikirala još napolju. To nije istina! Niko od učesnika Zadruge nije znao za mene, kao što ni ja nisam bila čula za njih sve dok ih nisam upoznala. Stefan mi se odmah svidio kao muškarac, ali se vremenom pokazalo da nismo jedno za drugo. Između nas dvoje nije bilo energije! Probali smo, vidjeli da ne ide i brzo raskinuli. Veza sa Filipom Đukićem mi je bila baš lijepa i simpatična. Bio mi je mnogo sladak. Voljela sam ga, ali kad smo izašli iz rijalitija, shvatili smo da je bolje da raskinemo nego da se mučimo", rekla je starleta i priznala da ni u najluđim snovima nije očekivala pobjedu u rijalitiju.

"Nisam vjerovala da ću osvojiti prvo mjesto. Znala sam da je narod cijenio moju iskrenost, ali mislila sam da pored Marka Miljkovića i Anabele Atijas nemam nikakve šanse. Kad smo u finalnoj noći ostali samo nas troje da se borimo za nagradu, vjerovala sam da će Marko ili Anabela da pobjede. Na samom kraju, Marko i ja smo stajali jedno pored drugog, i bila sam ubjeđena da je on pobjednik. Međutim, Dušica Jakovljević je pročitala moje ime. Bila sam u šoku! Nisam mogla da povjerujem", rekla je Ivan i dodala da joj je posle pobjede u rijalitiju cilj da postane milionerka.

"Ne želim da me neko finansira, da sjedim kod kuće i ne smijem ništa da radim. Ne treba mi muž koji će da mi ostvari snove, jer sam sigurna da ću sama postati milionerka! Ako i budem imala muža, biće ravan meni, podupiraće me i zajedno ćemo stvarati našu imperiju. Ukoliko ne nađem takvog muškarca, rodiću sebi djete. Sigurna sam da ću to sve da ostvarim, jer nijedna žena ne može da mi stane na crtu. Ljepša sam i jača od svih! Zbog maltretiranja iz djetinjstva sam postala lavica. Kada budem imala 40 godina, želim da mi obraz bude čist i da imam mali krug ljudi, jer su onda i problemi mali. Maštam da nađem partnera koji će me prihvatiti ovakvu kakva jesam, a ne zbog toga što sam pobjednica rijalitija Iva Grgurić", rekla je Grgurićeva, pa otkrila biznis plan:

"Bacam se na posao! Idem u Dubai, gdje ću pokrenuti privatan biznis. Napraviću plan i program ishrane za sve žene koje žele da budu zgodne poput mene! Mnogo zarađujem od Instagrama, ali ne bih da se bavim samo time. Hoću da mi cijeli dan bude ispunjen obavezama i da imam radno vrijeme, pa da kad dođem kući s posla, znam da sam uradila nešto pametno za svoju karijeru i bolje sjutra".

Iva je kao pobjednica Zadruge osvojima 50.000 eura, a nakon izlaska iz rijalitija uložila je i u svoj izgled. Pored toga što redovno trenira uradila je i nekoliko estetskih korekcija, pa je stavila i nove silikone u grudi zbog kojih je ljetos bila na meti prozivki.

Pogledajte kako je izgledala tokom boravka u rijalitiju!