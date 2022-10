NIŠTA NOVO, JA TO OD POČETKA POŠTUJEM! Vujadin Savić vikao na Mirku usred premijere, glumica se SADA OGLASILA!

Mirka Vasiljević komentarisala navode da je Vujadin Savić vikao na nju usred premijere filma "Komedija na tri sprata".

Vujadin Savić napravio je navodno neprijatnu scenu supruzi Mirki Vasiljević na premijeri filma "Komedija na tri sprata" kada ga je zamolila da izađe s njom na crveni tepih da ih fotografišu predstavnici sedme sile, preneli su mediji.

Svečana ceremonija održana je u centru grada u MTS dvorani, a sve zvanice su imale obavezu da prvo prošetaju crvenim tepihom, poziraju i fotkaju se za predstavnike sedme sile, a onda uživaju u filmu. Kako se navodilo, Vujadin nije želio da se fotografiše sa svojom izabranicom, te je usred događaja vikao na nju govoreći joj da "ide sama".

Sada se oglasila Mirka i objasnila šta se dogodilo. Glumica je istakla da o svojoj privatnosti oboje ne govore, ali i da je Vujadin neko ko se u medijima pojavljuje isključivo svojim poslom. Tako on nije želio da se eksponira na crvenom tepihu, što Mirka, kako je sama rekla, poštuje i ne zamjera.

"Nikada se nisam bavila demantima u svom životu. U medijima treba da budem zbog posla. Ne volim da privatne stvari isplivavaju u javnost", govori Mirka, a onda objašnjava situaciju koja se dogodila premijeri filma.

"Vujadin i ja smo bili na premijeri filma, prijateljski smo došli kod Sandre Mitrović kako bismo pogledali njen film. Vujadin je neko ko voli da je u medijima isključivo zbog sporta, oboje ne volimo privatne stvari da javno pokazujemo. Te večeri, crveni tepih je bio postavljen za moje kolege i umjetnike, samim tim sa i ja tu prošetala. On ne voli da prolazi kroz te stvari. Vujadin voli da je jedino na pravoj fudbalskoj travi i na terenu i ja to od početka zabavljanja poštujem. Ovo ništa nije bilo novo, da on ne voli da se slika i daje intervjue. Ništa tu meni nije bilo strašno", poručuje Mirka.