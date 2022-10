VUJADIN URLAO NA MIRKU VASILJEVIĆ PRED SVIMA?! Fudbaler napravio HAOS na crvenom tepihu - "Bježi, bre! Idi sama!"

Fudbaler Vujadin Savić i glumica Mirka Vasiljević pojavili su se zajedno na premijeri jednog filma, gdje je navodno došlo do svađe.

Mirka Vasiljević nedavo je proslavila rođendan, a njen dugogodinji partner fudbaler Vujadin Savić s kojim ima četvoro djece, ali mu još nije rekla sudbonosno "da", je objavio snimak na kom ona vidno raspoložena đuska na proslavi. Iako su tada bili u odličnim odnosima, čini se da je sada na premijeri jednog filma došlo navodno do jako neprijatne situacije.

Vujadin Savić napravio je navondo užasnu scenu supruzi Mirki Vasiljević kada ga je zamolila da izađe s njom na crveni tepih da ih fotografišu predstavnici sedme sile, prenose mediji. Svečana ceremonija održana je u centru grada u MTS dvorani, a sve zvanice su imale obavezu da prvo prošetaju crvenim tepihom, poziraju i fotkaju se za predstavnike sedme sile, a onda uživaju u filmu.

Ovaj protokol se navodno nikako nije dopao bivšem fudbaleru Vujadinu Saviću. On je sve vrijeme bio rezervisan, namršten i ljut. Negodovao je što ga foto-reporteri snimaju i slikaju. Kada ga je Mirka zamolila da izađu zajedno na crveni tepih da ispoziraju, poludio je, pa je urlao, piše Republika.

"Bježi, bre. Idi sama. Ne zanima me to", vikao je Vujadin na ženu pred svima i sve vrijeme odmahivao rukama. Mirka ga je odvela iza stuba da ga urazumi i pokuša da mu objasni da bi bilo lijepo da imaju zajedničke fotke, ali on je ostao neumoljiv. Dok je ona pozirala, on je iskoristio priliku da nestane u masi zvanica. Iako je minut prije doživila neprijatnu scenu od supruga Vujadina, Mirka je pozirala s osmijehom, baš kao prava glumica.

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić su u poslednjih deset godina promijenili su mnogo adresa u zavisnosti od toga za koji klub u tom trenutku igra Vujadin. Do nedavno su živili u Nikoziji, a kako saznaju domaći mediji, par ima namjeru da kupi nekretninu na novoj trenutno jako popularnoj destinaciji.