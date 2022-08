"DEBELA SI! NIJE MI TOLIKO VELIKI" - Nakon skandaloznih poruka Vujadina Savića, Mirka poručila: Svako ima pravo na stav!

Fudbaler Vujadin Savić našao se u centru skandala kada je isplivala njegova navodna prepiska s jednom pripadnicom LGBT populacije, a sada se tim povodom oglasila njegova supruga Mirka Vasiljević.

Suprug Mirke Vasiljević, Vujadin podijelio je na društvenim mrežama objavu u kojoj poziva na zabranu održavanja Parade ponosa, a do javnosti je dospjela njegova prepiska sa jednom djevojkom na Instagramu, koja se pitala zbog čega želi da zabrani Paradu.

"Zabranite Paradu dok ja čovjek sa četvoro djece ostavljam ženu kući da bih j***o k***e jer nisam išao u vojsku", glasio je komentar djevojke, na šta je Vujadin navodno odgovorio.

"Kad si već nekulturna i moram da se spustim na tvoj nivo... Još nekih dva, tri dana biću sam kod kuće, pa bi bilo dobro da dođeš da i tebe izj*bem. Ne brini, obavijestiću i Mirku o tome. Samo, toliko si zdepasta i debela, nije mi toliko veliki... Ne znam kako ću ti prići. Možda bolje ta šugava usta da ti napunim da manje propagiraš p*dere. Nećete šetati", zaprijetio je navodno Vujadin, a ovim povodom se oglasila njgova supruga glumica Mirka Vasiljević.

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Srećni i zaljubljeni

Mirka je otkrila da danima nije u Beogradu, te da nije najbolje upućena u aktivnosti svog supruga, budući da je bila zauzeta oko Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji.

"Što se tiče medijskih objava, stavova i svega drugog, svako od nas ima svoj stav, pravo... Ja sam sa njim stupila u vezu kao sa momkom koji se meni dopao, ja sam se njemu dopala. Tada sam se već bavila javnim poslom, on takođe, i od samog starta sam postavila stav da on svoju karijeru u medijima vodi kako on smatra da treba, isto tako i ja. Zajedno smo, otac je moje djece i sve što treba da završimo i riješimo, to radimo u četiri zida, kako je osnovno i kulturno, kako bi trebalo. Za sve ostale stvari, ko šta prihvata da radi, šta piše u medijima... Konkretno, u ovom slučaju, ja se njemu ne miješam ni u šta što radi, što zahtijevam da i on ne čini, kada sam ja u pitanju. Ja mu kod kuće kažem svoj stav, šta mislim da je okej, a šta nije, ali on će funkcionisati kako hoće - sam odgovara za sebe, i za pozitivno i za negativno", poručila je Mirka.

Na pitanje ko je Vujadin Savić da bi bilo kome u Srbiji zabranio da šeta, u ovom slučaju pripadnicima LGBT populacije, glumica je rekla:

"Ne želim da ulazim u tu tematiku, da pravdam ili okrivljujem nekog drugog, a da to nisam ja. Nikada nisam davala demantije za svoju karijeru, a razne stvari su izlazile. Ne ispravljam krive Drine. Svako ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav. To što se dešava na društvenim mrežama znate i sami da poslednja u gradu saznam... Za svaki komentar koji je on pisao, hvalio, svađao se, kudio, podržavao - pitajte njega zašto je to uradio, jer ja ne znam u tom trenutku šta je i zašto je to pisao. On odgovara za sebe, ja za sebe".

Glumica se osvrnula i na ponovne spekulacije da joj je Vujadin nevjeran, da je, kako se priča, "vara na svakom ćošku" i da skladno tome ne može da zagovara porodične vrijednosti.

"Mi smo zajedno toliko godina... Raznih je priča bilo kroz naš odnos, a naša je stvar kako mi to rješavamo. Uvijek će narod imati pravo na svoje mišljenje i sud, a naše kako ćemo naš život skrojiti. Njegujemo naš odnos. Kad god imam nedoumicu, problem, nešto što mi ne prija, ja odmah volim da sjednem, da kažem i riješim, jer ne volim da me nešto muči i tišti. Istina, koliko god nekada bila surova i bolna, bolje je da se zna. Bogu hvala, još uvijek sve funkcioniše kako treba. Ja se još uvijek trudim da sve maksimalno funkcioniše", zaključila je glumica.