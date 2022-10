MORAM DA ODMORIM OD BRZOG MRŠAVLJENJA! Krstinja izgubila 90 kg, a i dalje joj višak kila pravi PROBLEM - Zaslužila sam!

Krstinja Todorović je priznala šta je "muči" nakon što je za kratak period smršala oko 90 kilograma.

Pjevačica Krstinja Todorović, nekada, a sada djevojački Matanović, prije izvjesnog vremena je operisala želudac kako bi smršala i u tome je uspjela, budući da je izgubila oko 90 kilograma za kratak vremenski period, ali nije imala namjeru da se tu zaustavi, već da dostigne još manju kilažu.

Operacija smanjenja želuca, a potom i uklanjanja viša kože bili su pun pogodak u njenom slučaju, budući da Krstinja danas izgleda kao druga žena.

"Doktor mi je rekao da moram da skinem još tih famoznih sedam kila, e sad, stala sam na određenom broju i moram da se aktiviram da bih skinula još tih sedam", priznala je Krstinja, ali kilogrami će morati da sačekaju.

"Smatram da sam zaslužila da malo odmorim od sve te gungule i svog tog brzog mršavljenja i u nekom budućem periodu će se to i desiti", smatra pjevačica koja priznaje da su je kilogrami omeli u planovima i da zbog tog viška još nije snimila svoj prvi spot.

"Trebalo je to već da bude gotovo, ali mi kile prave problem, ne izgledam kako sam zamislila. Aktiviraću se vrlo brzo, a kad dođe do aktivacije doći će i do detonacije", poručila je Krstinja.