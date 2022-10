DVORIO SAM JE 10 MJESECI, DOSTA SU NEMORALNE PROLAZILE KROZ OVU KUĆU! Bukti rat Karića i misice - Nisam tako vaspitana!

Osman Karić je isprozivao Jovanu Ljubisavljević, bivšu djevojku svog sina Stefana, nakon čega mu je ona žestoko uzvratila.

Raskid Stefana Karića i Jovane Ljubisavljević podigao je veliku prašinu kada se desio, a njihovi fanovi se i dalje prepucavaju na društvenim mrežama, povodom čega se oglasio i Osman Karić koji je u nekoliko navrata već prozivao bivšu "snajku".

"Nedoj**ane bake, kriv im je Stefan što Jovana, da ne pričam šta... Deset mjeseci sam tu djevojku dvorio, a sad nas pljuje i sarađuje sa tim njenim k**vetinama raspalim. Više neće ući nijedna u kuću, dok ne bude za udaju. Nijednu više neću da primim, dosta su nemoralne ovdje prolazile kroz ovu kuću", izjavio je Osman, a misica mu je uzvratila na to.

"Nisam baš u toku zato što sam blokirana, ali mi određeni ljudi šalju njegove storije, šta vidim po portalima, vidim. Odlučila sam nakon raskida i one jedne izjave da neću nikada pljuvati u bunar iz kog sam pila vodu. Ostajem pri tome da privatne stvari ne komentarišem. Pokušavam da gradim karijeru bez skandala i smatram da sam dostigla dovoljan neki nivo da se nalazim u javnosti time što sam voditeljka, a da ne miješam privatni život i ljubav, jer nisam 'potpisala ugovor na privatni život'", poručila je Jovana.

"Ne pronalazim se u tom košu da sam k***a koja je šetala po kući, stvarno ne bih voljela da me tako posmatraju posle svega. A to da ih pljujem nije istina. Ja se, ponavljam, ne oglašavam, ne postoji neki moj lajv ili intervju gde ih pljujem, to ne radim. Da to radim, počela bih to da radim od prve Stefanove izjave. To što ćutim je samo moja veličina, jer nisam tako vaspitana da iznosim takve stvari. Baš ružno", izjavila je Jovana Ljubisavljević.