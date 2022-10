PORODICA ME JE ZA 12 SATI ISTJERALA NA ULICU! Nikolina Pišek otkriva detalje sukoba - "Stigla sam u Beograd i odmah ŠOK"

Voditeljka Nikolina Pišek otkrila šta se dešavalo nakon što joj je suprug Vidoje Ristović iznenada preminuo u 44. godini.

Voditeljka Nikolina Pišek, udovica Vidoja Ristovića koja se mjesecima unazad nalazi u domaćoj štampi zbog sukoba sa svekrom Mišom Grofom, nedavno je gostovala u emisiji gdje je otkrila da je "postala udovica, a da je svima kriva". Sada je otkrila kakav je tretman doživjela od porodice nakon što je izgubila supruga.

"Cenjeni novinari i kolumnisti su napisali divne tekstove i hvala im na tome, mnogo mi je značilo. Opet ću se rasplakati. Ali, niko od institucija nije rekao ništa", rekla je voditeljka kroz suze u emisiji i otkrila da su joj najbliži odmah nakon smrti Vidoja Ristovića, okrenuli leđa: "Očekivala sam period nekog mira, u kom ću moći da saberem misli i shvatim u kom smjeru treba krenuti dalje. Nisam to doživjela ni jedne jedine sekunde".

Voditeljka nastavlja da je prvi šok nakon smrti muža uslijedio 12 sati kasnije. "Prvi šok sam doživjela kada sam došla u Beograd, od svoje porodice ovde, koji su me, pratktično s mojim djetetom izbacili na ulicu i to je krenulo dalje. Počela je osuda bliske okoline koju nisam shvatala, koja je otprilike glasila: Trebalo je bolje da znaš. Počeli su da me savjetuju da krenem na razne psihijatrijske tretmane i predlagali rješenja, za koje nisam bila spremna, niti sam imala vremena. A neka od tih rješenja pokazala su se potpuno pogrešnim", rekla je Nikolina u emisiji na televiziji Una.