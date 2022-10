VRIŠTALA SAM! IZGUBILA SAM SINA U TRŽNOM CENTRU! Anđelki je bilo prestrašno - "Onda mi je prišla NESTRPLJIVA žena"

Anđelka Prpić ispričala je kao je izgubila sina u jednom tržnom centru, ali i kako je nestrpljiva žena naišla u nezgodnom trenutku.

Izvor: Youtube/AmiG Show/screenshot

Glumica Anđelka Prpić bila je gošća emisije "Amidži šou" i tom prilikom u rubrici "Intimne kuglice", otkrila da li je nekada izgubila dete u tržnom centru ili na nekom drugom mestu.

"Jesam, nažalost više puta se desilo. Nije bilo tragično, naravno, ali u toj sekundi sve je prestrašno. Bili smo u nekom tržnom centru, mislim da sam baš sinu nešto kupovala i valjda od te silne dece odjednom vidim da nema mog deteta! On je imao onaj 'bajs' bez pedala, znaš oko kad se puste, pa tako drže balans... On je tako otišao negde, a ja sam počela da vrištim po radnji: 'Jakša! Jakša! Jakša', da bi on u nekom momentu on naišao", prisetila se glumica i dodala:

"I sad ja onako gledam šta ću, vaspitna metoda, dečiji psiholozi su mi rekli da jedino kada je dete životno ugroženo, skroz je legitimno da budeš grublji. Naravno, nisam tukla dete, ali sam čučnula i uzela ga za ruku i kroz zube mu rekla: 'Nemoj više nikada da si ovo uradio', baš sam zapenila... Uglavnom, u tom momentu dok ja penim i pričam, dolazi neka žena sa decom i kaže: 'Jao, deco, hajde da se slikate, vidite ko je tu', ja joj kažem da sačeka trenutak jer pričam Jakši nešto, a ona meni kaže: 'Dobro, mi žurimo, mora sad'... 'Izvinite, vaspitavam dete', to sam odgovorila, tako da celu to njegovo gubljenje pamtim po toj nestrpljivoj gospođi".

Anđelkin sin Jakša nedavno se oprobao kao glumac u filmovima "Toma" i "Bauk". Ponosna mama je poručila da je on još dete, ali da mu neće stajati na putu ako gluma bude njegov poziv.