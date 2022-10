"KRADE NOVAC PO ŠATORIMA" - Otac blizanaca iz Zadruge žestoko opleo po Zorici Marković: "Može da pjeva u KOKOŠINJCU!

Otac bliznaca Nenada i Predraga Lazića iz Zadruge žestoko je opleo po pjevačici Zorici Marković.

Izvor: YouTube/zadrugaofficial/screenshot

Učesnica Zadruge Zorica Marković ušla je u žestoki sukob s Necom i Pecom nakon njihove svađe s Urošem Ćertićem. Ona je u jednom trenutku pobjesnela skočila na sto i gađala Necu šoljom, dok su je cimeri iz rijalitija smirivali. Ubrzo se oglasila majka blizanaca Julijana, nazvala pjevačicu "klošarkom", te poručila da će pravdu potražiti na sudu zbog izrečenih riječi, a onda je u Zoričinu odbranu pritekao njen dečko kog ona zove "Džukela".

Sada se oglasio i otac blizanaca koji je ljut kao ris potkačio pjevačicu i dao svoj sud na temu ponašanja i sukoba svoje djece u rijalitiju.

"Da ja nešto sada kažem. Ne mogu da razumijem ljude koji mogu da sjede 40 sati u mjestu i da prate šta se dešava u Zadruzi ili portalima. Vidio sam njegove prijetnje, a sada da ja njemu nešto poručim! Može sve da okači mačku o rep, da me savršeno boli 'k' za sve kada su moja djeca u pitanju! Zorica ne treba da se mješa gdje joj nije mjesto! A zašto Zorica štiti Ćertića? Zato što je zaljubljena u njega, eto, ja to javno kažem! Za sve su moja djeca kriva i najgora, a šta je ono što rade Zorica i Uroš? Nije nasilje samo kada neko nekoga tuče! Postoji više oblika nasilja, da li je ovo normalno? Zorica nema kuda više, nema gdje, mora pored nekoga da traži neki kadar! Nju muzičari izbegavaju, zato što je kvarna i bezobrazna! Ona je neko ko krade novce po šatorima, nisam želio to da kažem, ali moram sada kada vidim ove navodne prijetnje. Ja mogu slobodno da ostavim broj pa neka se meni lično javi! Ja imam prava da komentarišem sve što je vezano za moju djecu. Ne razumijem šta ona hoće više! Samo traži neku ulogu kako bi opstala", rekao je otac blizanaca, pa dodao:

"Neka dođu i ona i Ćertić kod nas kući, da vide da li je stvarno popravljam kišobrane! Moja deca su školovana, jedan svira harmoniku, drugi je napustio Pravni fakultet zbog Zadruge, a upisao je i za novinara... Žena koja ima tolike godine, da bude toliko bezobrazna, to ne mogu da vjerujem. Da je bila poštovana pjevačica jeste, poštujem, a sada je neće niko! Sada može da pjeva samo u 'kokošinjcu', ali je ni tamo neće jer je bezobrazna! A Uroš, on je narkoman, smrdljivko, raspali kaskader, evo javno kažem da je debil! On je poremećen, a Zorica ga štiti. Nema potrebe da ih Zorica vrijeđa i 'je*e mamu pede*sku'. Svako ko je bolji od nje, njoj smeta, zašto je napala Mikicu Bojanića? Eto, imao sam potrebu to da kažem... Zorica je ku*ac i 20 para, e, to je Zorica! Prihvatam igru, prihvatam taktike, sve je to legitimno, ali ne prihvatam maltretiranje i takvo ponašanje! Ja njenu djecu neću vrijeđati, ja nisam takav čovjek. Ovo što ona radi je dno dna".

