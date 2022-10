HTJELA DA MU OTVORI TERETANU, ON IZABRAO ZADRUGU! Stanija otkrila ŠOK DETALJE veze sa Markom - "Mislila sam TRGNUĆE SE!"

Stanija Dobrojević nikad iskrenije o vezi sa Markom Markovićem koji se trenutno nalazi u Zadruzi.

Izvor: Kurir TV/TV Pink/screenshot

Stanija Dobrojević iznenadila je sve kada je po povratku iz Amerike otkrila da je stavila tačku na svoju dugu vezu sa Markom Markovićem sa kojim je trebalo da se useli u svoj penthaus u Rumi. Iako na prvu nije željela da detaljiše o razlozima, te isticala da su se razišli i ostali u korektnim odnosima, vremenom je sve više otvarala dušu.

Nedavno je komentarisala i njegovo aktuelno učešće u Zadruzi, kao i vezu sa njenom prijateljicom Majom Marinković, a sada je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrila još nepoznanica iz njihove romanse. Ona je nikad iskrenije govorila o raskidu, te otkrila da je razlog bila njegova neambicija.

"Bila je to lijepa veza, ali sam sve vrijeme ja radila na sebi na svojoj karijeri, ja sam bila u fokusu, on je bio uz mene i mislila sam da će se trgnuti. Međutim, problem je bio u tome što on ništa nije radio i samo je pikao telefon. Pokušala sam da izvučem iz njega za šta ima strasti, on je tada rekao da je to fitnes", započela je.

"Sredila sam mu da završi najprestižnije škole za to, ako odemo u Ameriku da živimo zajedno, ja sam sve gradila, željela sam i da mu otvorim teretanu, ali ništa. Tri mjeseca sam bila u Americi, zvala ga da vidim kako napreduje i bilo je ništa...I ja sam rekla to je to... Najbolje je da se raziđemo u nadi da će se on trgnuti. Ništa se nije desilo, njegov izbor je bio rijaliti, tako da to je to. Mislim da sam donjela pravu odluku, razišli smo se na lijep naičin. Zbog njegovog ponašanja sam shvatila da to nije to... Nisam ga više željela kao muškarca, počela sam da ga volim kao brata i tako je i ostalo", kaže Stanija.

ŠOK ISPOVEST STANIJE DOBROJEVIĆ: Progovorila o raskidu sa Markom, otkrila svoj pravi odnos sa Majom Marinković

"Maja Marinković nije drugarica, ona je poznanica", istakla je Stanija, komentarišući vezu Maje Marinković i njenog bivšeg Marka.

"Mi smo se za ove četiri godine vidjele samo jednom kada sam je ja pripremala za rijaliti, ali ona mene ništa nije poslušala, ja sam mislila da ona ima mnogo potencijala", rekla je starleta i dodala da je priča da su njih dvije drugarice izvikana.

"Ne želim da ispadne da se ja perem od nje, ali da je ona meni stvarno drugarica i da je uplovila u vezu sa mojim bivšim, ja bih to doživjela kao veliku izdaju", kaže Stanija.