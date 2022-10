ODNOSE SMO IMALI ČIM SMO SE VIDELI, ONA JE POD UGOVOROM BAKE PRASETA! Jutjuber tvrdi da je imao AFERU s Anjom Blagojević

Bilal Brajlović, poznatiji kao Lil Broks, progovorio je o detaljima navodne afere s bivšom devojkom jutjubera Bake Praseta.

Jutjuber i učesnik Zadruge 6 Bilal Brajlović otkrio je da je bio u svađi sa Bakom Prasetom, ali i rekao da je bio s njegovom bivšom devojkom Anjom Blagojević, poznatijom kao Anja Bla. Njegova rijaliti cimerka Milica Veselinović pitala je Bilala da joj otkrio detalje njegove afere sa Anjom, a on joj je do detalja ispričao kako je došlo do njihovog spajanja.

"Prvi put pre četiri godine, a zadnji put pre godinu dana, prošlo leto. Zajedno su došli, kad je bio gore neki glup program, dolazio je u neku emisiju, svašta nešto. Znam je četiri godine, a videli smo se dva puta. Odmah se desilo, prvi put", rekao je Bilal i dodao:

"Znaš i sama šta on radi, ona isto radi, ali valjda pazi kako i sa kim. To nije bilo kad je bila emisija, nego u toku dana. Ja sam rekao, ali tek pre pet meseci. Nisu oni raskinuli, ona je kod njega pod ugovorom".

"Sve je snimljeno od prve poruke, do prvog poziva. Mi smo se predstavili kao samoostalna agencija za promociju. Hteli smo Anju Bla i da se raspitamo. Ti tad dođeš do cene. Ne bi to bila laž, sve bismo tu uradili. Hteli smo da uradimo njene slike, oni bi dobili pare, a mi bismo prodavali. Nismo ga prevarili, niti ništa. Kad smo počeli da pričamo on je predstavljao da su raskinuli, čuli smo se i to je trajalo mesec dana. Zamisli koliko tu ima poruka, poziva, sve je snimljeno. Moj drug je naručio neku specijalnu kožu i to je došlo do Niša... Ne može mi ništa za snimak, jer je to javni prostor", ispričao je Bilal.

Baka Prase nedavno je bio u Policijskoj stanici 29. novembar radi saslušanja, a zbog nedoličnog ponašanja sledi mu prekršajna prijava. Ispred Uprave policije za grad Beograd jutjuber je pravio haos.