TREĆEG DANA PALA PRVA AKCIJA U ZADRUZI?! Oglasio se otac zgodne starlete - "Sramota me je što je to uradila!"

Urša Škofic završila je u krevetu sa Lil Broksom, a njen otac ne može da vjeruje šta je uradila.

Bilal Brajlović, poznatiji kao Lil Broks, već prve večeri dospio je na naslovnice svih portala budući da se maltene po ulasku u Zadrugu umalo potukao sa Kristijanom Golubvićem, a sada se ponovo našao u centru komentarisanja.

Ovoga puta riječ je o akciji koju je ispod pokrivača navodno imao sa Uršom Škofic. Čitava Bijela kuća priča da ga je Slovenka oralno zadovoljila, zbog čega su njeni roditelji očajni. Darko Škofic, Uršin otac, u razgovoru nije krio razočaranje zbog ponašanja svoje ćerke.

"Razočaran sam, srce me boli. Nevjerovatno je što je drugi, treći dan to napravila, to mi ne ide u glavu! Da se toliko opustila, zaboravila... Srce me boli, razočaran sam baš", počinje priču vidno potreseni Darko.

"Slovenija bruji o tome, pišu slovenske novine. Mene je sramota što mi je to napravila! Ozbiljno vam kažem. Ni vama ne bi bilo svejedno da vam ćerka to napravi."

