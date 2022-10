IMAM MNOGO PRLJAVOG VEŠA O NJOJ, NEKA ME JOŠ JEDNOM SPOMENE! Maja javno zaprijetila Goci Tržan - "Ona je LJUDSKA BEDA!"

Maja Nikolić pobješnjela na koleginicu Gocu Tržan, prozivanje se nastavlja.

Maja Nikolić nedavno je istakla da je vrlo uvrijeđena komentarom koleginice Goce Tržan koji je uputila Sandri Rešić prilikom gostovanja u emisiji "Amidži šou". Goca je tada rekla Sandri da vodi računa šta će da kaže o Maji javno jer će "navući ozbiljnu bijedu na vrat", što je pjevačicu vrlo naljutilo.

U prvoj turi prozivki Maja je udarila na Gocu, njenu karijeru, ali i bivšeg, kao i sadašnjeg muža, dok joj je Tržanova poručila da "sjaše". Priča je dobila svoj nastavak, a Maja je udarila novu rundu još žešćih prozivki. Ovoga puta čak je i zaprijetila Goci da će, ukoliko je još jednom pomene, "iznjeti sav prljav veš o njoj".

"Goca Tržan apsolutno laže kada kaže da me nije nigdje pomenula. Kada je rekla Sandri Rešić u "Amidžiju" da će navući sebi bijedu na vrat ako mi bude odgovorila, imam da joj poručim da je ona ljudska bijeda! Sve znam o njenim počecima i njenoj "karijeri". Toliko prljavog veša znam o Goci Tržan, da ako me bude još jednom pomenula u bilo kojoj emisiji da nisam prisutna i da ne mogu da se odbranim, nego da joj odgovaram po portalima, ja ću ispričati sve o njoj... Na primjer, o pozadini koncerta za jednu osobu. Sve ljude koji su učestvovali u tome lično poznajem, pa i njenog tadašnjeg dečka, kao i njenog menadžera Sašu Obradovića, kod njega sam i ljetovala ove godine", započela je Maja, pa nastavila:

"Odlična sam i sa njenim bivšim mužem Ivanom, koji je sada u Zadruzi, a koji mi je ispričao sve o tome kako ju je nahvatao na gomili i šta je radila i zbog čega se razveo od nje. Pošto je ona popularnija od njega, ljudi nisu htjeli da napišu istinu, jer više gotive nju od njega. Sve prljavštine koje znam o njoj, neće stati ni na 10 strana. Pritom, nek čuva tog svog jadnog muža Rašu, jer kada bude sazreo za par godina, a takvi muškarci kao on sazrevaju sa 40, on će shvatiti ko je ona."

Tu se nije zaustavila.

"Ona je u odgovoru na moju izjavu o njoj, rekla da svako ko govori, govori o sebi. E, pa draga Goco, kako si rekla da 'sjašem sa tebe', e, to je pravo lice Goce Tržan. Ona znači voli da se jaše i ima takav nivo i takav rečnik. To je njeno kućno vaspitanje, jer ne može da govori dostojanstveno, laže narod da me nikad nije pominjala u emisijima. Goca meni iza leđa spletkari, ona ni javno ne može da sakrije svoju mržnju prema meni i mojoj karijeri i čeka svaki trenutak da kaže nešto ružno i pogrdno o meni. Svi mi govore šta priča o meni po kuloarima, a u javnosti se predstavlja kao moralna. Ona je ljudska bijeda, jer me pljuje 20 godina po šminkernicama i kod stilista, a oni mi sve prenose", žestoka je bila Maja.

Na kraju, pjevačica se osvrnula i na Gocin rijaliti.

"Njen propali pokušaj rijalitija je jeftino smeće. To je glupa španska serija, koja nije uspjela da napravi nikakav rejting od smiješnog pijačnog rijalitija. Taj nivo rijalitija govori o njenoj karijeri, jer ona hitove posle 'Tap 011' nema. Njena karijera je smeće, kao i taj rijaliti koji je snimila. Njene glasovne mogućnosti su za 3 plus, to je smiješno. Ima oktavu i po raspon glasa. Bolje da ćuti i da nastavi da snima kućne rijalitije na veš-mašini. Ko još shvata ozbiljno Gocu Tržan?", zapitala se na kraju ogorčena Nikolićeva.