SVI BRUJE O ČOVJEKU SA KOJIM ALIS ADAKTAR ČEKA DIJETE! Zatrudnjela u 5. deceniji, Adam spomenuo OČUHA - "Poznajem ga!"

Adam Adaktar progovorio o čovjeku sa kojim njegova majka Alis čeka dijete.

Izvor: Pink screenshot/Instagram/alisadaktar

Kao bomba je na društvenim mrežama i svim medijima odjeknula vijest da je Alis Adaktar (42) u drugom stanju. U svom prvom oglašavanju pokazala je trudnički stomak, priznala da nije planirala da se to desi, ali i da ima podršku svojih najbližih.

Potom se za medije oglasio njen sin Adam koji je priznao da mu nimalo nije bilo svejedno kada mu je majka saopštila ovu vijest, a sada malo šire govorio o temi o kojoj bruji internet. Samoprozvani "bog obrva" komentarisao je prinovu u porodici, ali i čoveka sa kojim će Alis dobiti dijete.

"Ovo je potpuno neočekivano i šokantno, sve zajedno, ali suštinski, kada se desilo, sigurno je najbolje za sve nas. Neka sve bude ako treba, a ostalo ćemo sve lako. Posle ovoga mi ostaje samo još da ja razumijem te rodbinske odnose, da vidim kako svojoj djeci da objasnim ko im šta dođe. To je za mene još uvijek malo komplikovano, ali snaći ćemo se, kao i za sve ostalo", kaže Adam.

U javnosti ne prestaje da se spekuliše o muškarcu s kojim je Alis zatrudnjela. O njenom emotivnom životu ništa se ne zna, a Adam na pitanje o partneru svoje majke kaže:

"To ćete morati da vidite sa njima, ja pričam samo u svoje ime. Poznajem čovjeka s kojim Alis čeka dete, mi smo transparentna porodica, ali svako bira za sebe, kao i to da li će biti dio javnog života ili ne, to ću prepustiti njima. Da nismo dio rijalitija, svakako da ne bismo kačili ni ovo, ali kada smo već ušli u to i dobili takav 'boost' od ljudi i prihvatili da budemo dio javne scene, onda to znači da će, naravno, sve biti propraćeno. Sve detaljno o ovome gledaćete u drugoj sezoni", obećava Adam.