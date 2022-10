ALIS ADAKTAR OČEKUJE BEBU U PETOJ DECENIJI! Sin Adam otkrio šta misli o njenoj trudnoći - "Nije mi bilo svejedno"

Adam Adaktar poznatiji kao "bog obrva" kako je sebe nazvao otkrio je šta misli o majčinoj trudnoći u petoj deceniji života.

Izvor: Pink screenshot/Instagram/alisadaktar

Alis Adaktar (42) objelodanila je na Instagramu da će uskoro treći put postati majka, a sada se oglasio i njen sin Adam glavna zvijezda rijalitija Adaktarovi i otkrio šta misli o majčinoj trudnoći kao i kako je reagovao kada je saznao.

Kako je Alis objavila da se s njenom odlukom da zadrži bebu nisu svi složili, svi su se zapitali šta o tome misli njen najstariji sin, popularni "Bog obrva". Adam koji je poznat u svojoj porodici kao najveći kritičar, potvrdio je da mu je ova vijest bila iznenađujuća, ali da je ipak sreću svoje majke i zdravlje bebe koju će ona roditi, stavio na prvo mjesto.

"Iskeno nije mi bilo svejedno kada sam saznao, ali najbitnija je njena odluka. Ona je srećna to je to. Najbitnije je da dijete bude živo i zdravo", rekao je Adam.

Njegova mama Alis objavila je na mrežama da je proteklih dana dobijala različite savjete, ali da je ipak odlučila da zadrži bebu uprkos tome što trudnoću nije planirala.

"Donela sam odluku za koju osjećam da je ispravna, jer ja upravljam svojim životom, ne zanima me tuđe mišljenje, a ko je trebalo da me podrži, podržao me je. Hvala svima koji ste uz mene", napisala je Alis uz fotografije na kojima je istakla stomak, a u komentarima su se nizale čestithe i poruke podrške.

Porodica Adaktar je porijeklom iz Čačka, priča se da su mnogi od njih promijenili ime, a da se Alis prije zvala Bobana. Ona pored Adama ima i ćerku Viktoriju, a o ocu njene djece se ne govori ni u rijalitiju.

