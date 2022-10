BILA PUNA KAO BROD I ŽIVJELA U HOTELU, PA POSTALA PODSTANAR! Tinska danas boravi u Debeljači, a one su joj kupile kuću!

Jelena Tinska danas živi u Debeljači, a prisjetila se vremena kada je kako je rekla bila "puna kao brod".

Jelena Tinska koja se našla u centru skandala nakon izjave da pjevači ne bi trebalo da budu sahranjivani u Aleji zaslužnih građana, živi daleko od gradske gužve, u Debeljači u kojoj je ugostila voditeljku "Realne priče" Isidoru Lukić.

Ona se prisjetila na šta je potrošila novac od prodaje potkrovlja u Beogradu, ali i da joj se to vratilo na specifičan način.

"Ja sam imala svoje potkrovlje u Beogradu, i 1994. moje ćerke i ja smo odlučile da ga prodamo i da one odu da se školuju u Kanu i Londonu. A u to vrijeme ja sam bila puna kao brod jer sam držala vježbe, držala sam ih od 3 do 9. Izgledala sam kao mlazni avion, ali je to bilo fenomenalno vrijeme. Ja nisam htjela da kupujem kuće nego sam htjela da školujem djecu", rekla je Jelena Tinska, pa dodala da su joj se ćerke odužile tako što su joj kupile kuću.

"Kada se to završilo kada je ovde počelo loše, ja sam postala podstanar, prvo sam živjela u Metropolu. Sve prave zvijezde su barem jednom živjele u hotelu, a tamo sam bila 6 meseci. Živjela sam divno, i počela sam da iznajmljujem kuće. Moje ćerke su rekle da sam prodala potkrovlje za njih i da su one odlučile da mi kupe kuću", ispričala je Jelena Tinska.