MAJKA ADAMA ADAKTARA TRUDNA U 5. DECENIJI! Alis se oglasila: Nisam planirala DIJETE u ovim godinama, ali zadržaću ga!

Alisa Adaktar, majka Adama Adaktara, koji se sam provazo "Bog obrva", objavila je na svom Instagramu da je u drugom stanju.

Izvor: Kurir

Ona je saopštila radosne vijesti i istakla da nije planirala trudnoću u 42. godini, ali da su je najbliži podržali.

"Već duže vrijeme slušam mnogo ljudi kojime savjetuju (iz najbolje namjere) šta treba da uradim sa svojim životom, kako bi trebalo da postupim i šta bi oni uradili da su na mom mjestu. Ali nisu. Što je za nekoga propast, za nekoga je radost. Da, imam ovoliko godina i da odlučila sam da zadržim ovu trudnoću, koji nisam planirala, ali život je često nepredvidiv. Donijela sam odluku za koju osjećam da je ispravna, jer ja upravljam svojim životom, ne zanima me tuđe mišljenje, a ko je trebalo da me podrži, podržao me je. Hvala svima koji ste uz mene", napisala je ona u opisu fotografije na kojoj se već nazire trudnički stomak, dok su se u komentarima nizale čestitke.

Podsjetimo, Alis Adaktar, koja se nekada zvala Bobana i imala salon za tetoviranje u Čačku, na Instagramu objavljuje slike na kojima izgleda kao milion dolara. Iako je imala par intervencija, njene slike u kupaćem kostimu izazivaju puno pažnje, zbog čega su pojedini pratioci išli na APR i provjeravali podatke o firmi kako bi saznali godište Adaktarovih.

Na osnovu matičnog broja otkriveno je da Adam Adaktar ima 24 godine, a da njegova majka ima 42.