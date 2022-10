STAO SAM PRED IKONU SVETOG ĐORĐA I TREZAN SAM 33 GODINE! Ovo o Miroslavu Iliću niko nije znao - "Pobegao sam iz toga!"

Miroslav Ilić nikad iskrenije o svom privatnom životu, karijeri i provodu u kafanama.

Miroslav Ilić ove godine proslaviće 50 godina svoje karijere i tim povodom publici pokloniti veliki koncert u Štark areni. U toku su pripreme za veliki koncert, a pevač je sada ogolio dušu i nikad iskrenije govorio o svojoj priatnosti, ali i svemu što je doživeo tokom duge karijere.

Na samom početku priznao je da mu je Tozovac bi uzor. Kako su njegove pesme jedne od onih uz kojih se uvek napravi dobra atmosfera, ali i lome čaše, Miroslav je otkrio i kako se on ponaša u kafani.

"Tozovac je bio moj uzor i čovek kojeg sam izuzetno poštovao i on je za mene prvak u našem poslu. Zahvalan sam mu što je svojom pojavom razbio stereotip kada smo mi pevači u pitanju. Mi narodnjaci, dok smo pevali, stajali smo tačno na jednoj liniji, a on je uveo to šarmantnije da koketira i igra, što se meni posebno dopalo", započeo je, pa govorio o sebi:

"Postoje dva perioda. Jedan je do '89, kada sam povremeno umeo da se zaigram, pa je bilo lomljave i više nego što je trebalo, a posle toga sam pobegao iz te priče. Shvatio sam da ako je čovek krenuo negde da se provede, može i bez toga. Jedno jutro sam se probudio, stao pred ikonu Svetog Đorđa i rekao: 'Budalo jedna, nećeš više'. Moj problem je što nikada nisam podnosio alkohol. On je od mene pravio da ne kažem šta. Shvatio sam da mogu lepo da se provedem i bez toga", rekao je.

Kako je punih 50 godina na javnoj sceni, Ilić ipak ne krije da je svestan da ne mogu baš svi da ga vole.

"Samo magarac može sebi da uvrti u glavu da ga svi vole. Vidim ja i one koji me ne vole. Oči govore mnogo više od reči. Zato sam voleo da se družim sa Šabanom, jer smo u ona dobra stara vremena išli porodično na letovanje. O poslu nije bilo govora, samo uživanje", zaključio je.