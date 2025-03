Skupština opštine Pljevlja danas je poslije skoro dva sata rada prekinuta, nakon što je došlo do manjeg nesporazuma između predsjednice Skupštine opštine Jovane Tošić i šefa odborničkog kluba Nove srpske demokratije Marka Potparića, inače koalicionih partnera.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

Kako prenose Vijesti nakon što su odbornici Nove i DNP-a napustili sjednicu skupština je ostala bez kvoruma, pa je predsjednica lokalnog parlamenta dala pauzu.

Ni nakon pauze odbornici Nove i DNP-a nisu se pojavili u sali pa je predsjednica prekinula sjednicu, a o njenom nastavku naknadno će obavjestiti odbornike.

Do nesporazuma je došlo nakon što je Potparić u ime kluba tražio repliku na izlaganje dobrnika DPS-a Harisa Alavaća. Nakon što mu je Tošić kazala da nije dozvoljena replika na repliku on je tražio proceduralno reagovanje.

"Pozovite se koji je član povrijeđen u poslovniku… Kolega nemojte da mi se obraćate i da mi nešto rukama tu molim vas", rekla je Tošić Potpariću dok je on nešto govorio sa mjesta.

Na prijetnju Potparića da će prekinuti sjednicu Tošić mu je kazala "izvolite pekinute sjednicu ništa sporno".

U trenutku dok je za govornicom bio odbornik DPS-a Dragiša Sokić odbornici Nove su napustili sjednicu.

Sjednica je prekinuta u trenutku kada je na dnevnom redu bila rasprava o Predlogu odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštinskog preduzeća Lokalni putevi kojim se osim pružanja usluga održavanja, izgradnje i čišćenja puteva omogućava preduzeću da se se ubuduće bavi i organizacijom gradskog i prigradskog prevoza u Pljevljima.

"Ono što je predizborno obećanje Nove srpske demokratije, prigradski prevoz izgleda da trenutno se ne može usvojiti iz razloga što su koelege iz Odborničkog kluba NOve srpske demokratije napustili ovu sjednicu i nemamo kvorum za nastavak rada i odlučivanje po ovoj tački dnevnog reda", rekla je Tošić.

Vraneš je prošle godine najavio organizovanje gradskog i prigradskog prevoza, a oddbornici lokalnog parlamenta su prilikom usvajanja ovogodišnjeg Budžeta predvidjeli sredstva za nabavku vozila.

"Preduzeće DOO 'Lokalni putevi' će biti nosilac projekta, a predsjednik Opštine dr Dario Vraneš je dao obećanje da će gradski prevoz biti organizovan do 1. septembra, odnosno do početka nove školske godine. Na taj način se žele stvoriti uslovi da učenici iz seoskog i gradskog područja lakše dođu do škole.Odmah nakon pokrenute inicijative intezivno je krenulo da se radi na organizovanju gradskog i prigradskog prevoza", saopšteno je nedavno iz Kabineta predsjednika opštine, prenose Vijesti.

Predsjednik Opštine Pljevlja krajem prošle godine kazao je da se više ne smije dozvoliti da počne nova školska godina, a da prevoz učenika i svih drugih građana ne bude riješen. Smatra da se Pljevlja ne mogu dalje razvijati bez organizovanja prevoza putnika, prenose Vijesti.

Odbornik DPS-a Haris Alavać kazao je da je “trebalo da se uradi neka tehno-ekonomska analiza kako bi se utvrdilo da li on može, zna i za koji novac da obavlja tu uslugu”.

"Mi hoćemo da uzmemo sav biznis u lokalna javna preduzeća. Šta hoćemo da zatvorimo sve koji se bave privatnim biznisom u Pljevljima. Ja vam garantujem da će ovo preduzeće trošiti preko pola miliona eura godišnje", rekao je Alavać.

Sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove , saobraćaj i vode Vule Macanović kazao je da je lokalna uprava ušla u ovoj posao jer su to od njih tražile Mjesne zajednice i stanovništvo iz ruralnog područja, prenose Vijesti.

"Mi ne želimo nikoga da gušimo. Da prevoznici koji su figurirali u zadnje vrijeme da hoće da voze mi danas o ovome ne bismo pričali…Nesporno je da će nasi z budžeta ovo da košta ali mi hoćemo da udovoljimo našem narodu", rekao je Macanović.

Nezavisni odbornik Saša Ječmenica kazao je da "ima puno jeftinijih mogućnosti kako bi se zaokružila priča o javnom prevozu".

Odbornik Nove Božidar Jelovac kazao je da su privatni prevoznici imali 20 godina da preuzmu prevoza ali da to nisu uradili, prenose Vijesti.

"Nemaju interes i zato neće ni subvencije i mora to lokalno preduzeće preuzeti", rekao je Jelovac.

On je optužio opoziciju da sabotira realizaciju ovog projekta, prenose Vijesti.