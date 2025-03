Poslanici su parlamentu završili raspravu o dopunama Zakona o eksproprijaciji, koje je Pokret Evropa sad (PES) predložio da bi upravni spor koji se vodi povodom rješenja o eksproprijaciji - bio hitan.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenose Vijesti ovaj predlog zakona su u skupštinsku proceduru podnijeli poslanici PES-a Jelena Nedović i Vasilije Čarapić prije mjesec dana, a Vlada do danas nije dostavila mišljenje na njega.

Čarapić je pojasnio da će ovom dopunom sud imati normu koja govori da je postupak hitan i da će voditi spor po propisanim rokovima, te da je riječ o balansirajućoj mjeri kojom se uklanjaju prepreke za javne radove.

"Mi na taj način ostavljamo sudu da sam odredi rokove u postupku, a dajemo instrukcije da oni moraju biti hitni. Smatramo da je ovo jedna balansirana mjera koja će ubrzati postupke koji se tiču eksproprijacije, i relaksirati situaciju da imamo duge sporove po ovom pitanju. Smatramo da se ovim eliminiše jedna barijera za izvođenje javnih radova, jer smo vidjeli da je jedna od stvari koja najčešće koči investicije...", kazao je on, kako prenose Vijesti.

Iz poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista su naveli da je javnost zabrinuta za ove izmjene Zakona zbog izgradnje projekta u Ulcinju, te da misle da su se procedure sprovele netransparentno. Dodali su da vjeruju da su investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovani isključivo za Ulcinj, te da bi im ove izmjene Zakona olakšale posao kada se krene u ulaganja.

"Ovakva vrsta investicije mora da bude ispraćena sa međunarodnim tenderom. Volio bih da mi kažete da li je ovo u redu? Kolegijalno pitam da li je u redu ući u ovaj projekat?", kazao je poslanik Mihailo Anđušić, kako prenose Vijesti.

Čarapić je naglasio da je Anđušić prethodno govorio da ne privlače investicije, dok je sada protiv istih. Pitao je i gdje su projekti i javni pozivi za "Northstar", "Qatari Diar", i druga dokumentacija, a naveo je da će velike investicije svakako morati da odobri Skupština.

"Mi smo svjesni da se investicije ne mogu realizovati bez saglasnosti lokalne zajednice i Skupštine, to su preduslovi, transparentnost će biti garantovana. Kojeg će investitora predložiti UAE, mi to još uvijek ne znamo. Imamo Alabara koji je aplicirao na javni poziv. Transparentnost će da bude broj jedan", naveo je on i dodao da je pri ovim investicijama potreban oprez.

Iz Socijaldemokrata se moglo čuti da su protiv ad hoc izmjena ovog zakona jer otvaraju mnoga pitanja, kao i da Vlada još nije dala mišljenje na ovu dopunu. Tvrde da se kroz sporazume zaobilaze procedure javnih nabavki i tendera i da se ne može zemljište dati u zakup od 99 godina, jer zakon propisuje najviše 90 godina, prenose Vijesti.

"Nemojte da prebacujete odgovornost na Skupštinu. Za ovakve vrste izmjena treba vremena i mišljenje Vlade, trebamo da čujemo šta oni misle", kazao je Boris Mugoša i dodao da ovu dopunu treba povući iz parlamentarne procedure.

Čarapić je naveo da je netačna konstatacija da će se raditi eksproprijacija privatne imovine radi izgradnje hotela, te da to nije dozvoljeno jer je riječ o privatnom interesu. On je naveo da se Pokret Evropa sad nikada neće baviti takvim procesima prenose Vijesti.

O ovom pitanju će se naknadno glasati.