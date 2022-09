"DROGIRALI SU ME, KO BI SMIO DŽEJ LO TO DA URADI?" - Britni bijesna: Njena porodica to ne bi dopustila!''

Britni Spirs posle više od jedne decenije oslobođena je starateljstva njenog oca Džejmija, a sada se uporedila sa koleginicom Dženifer Lopez.

Izvor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Britni Spirs se na društvenim mrežama još jednom osvrnula na strašnih 13 godina tokom kojih je njen otac Džejmi vodio glavnu riječ. Pjevačica se ovom prilikom uporedila sa čuvenom Džej Lo, pa istakla kako se njoj nikada ne bi dogodilo isto, jer ima ogromnu podršku porodice. Za razliku od gospođe Aflek, Spirsovu su, prema njenim riječima, najbliži i drogirali samo kako bi "nastavila da ispunjava njihova očekivanja".

"Baš da vidim nekoga da Džej Lo kaže da sjedi po osam sati dnevno, sedam dana u nedjelji... Bez automobila... Menadžerski tim da joj govori da prođe kroz sve šta sam ja. Šta mislite, da li bi ona to uradila? Njena porodica to nikada ne bi dopustila", napisala je Britni na Instagramu, pa dodala kako ju je i njen dugogodišnji tim za osiguranje savetovao da mjesecima ostane kod kuće, iako tamo nije imala ni trunku privatnosti.

Gledali bi je kako se presvlači, tušira... A najrođeniji su bili ti koji su zahtjevali njen "zatvor", kao i drogiranje, pa "skidanje" s narkotika zarad zamjene za "nešto bolje".

Izvor: Instagram/britneyspears/screenshot

"Bila sam postala poznata po remiksima. Tako bi mi pjesme u stvari bile nove. Četiri godine sam provela nastupajući u Las Vegasu, na svakih šest nedjelja bih imala slobodno, a kada bih tražila da me povežu s nekim za kakav novi zvuk, rekli bi mi: 'Ne'", prisjetila se pjevačica, dotakavši se i odlazaka na razne događaje gjde je gledala kako drugi uspijevaju radeći ono što ona želi, a ne da joj se.

"Moja djeca su sve to gledala. Pitali su me: 'Mama, što su to uradili?' Sve su mi uništili, osramotili su me, osjećala sam se kao niko i ništa", zaključila je ona.

Poslije 14 godina Britni Spirs je u novembru prošle godine oslobođena starateljstva koje je omogućilo njenom ocu Džejmiju da kontroliše svaki aspekt njenog života. Strani mediji su ranije prenijeli i da bi Britni mogla da tuži oca s kojim je prekinula komunikaciju, jer ju je navodno tokom svih tih godina tajno snimao i prisluškivao.

Britni je nekoliko puta sve ostavila u šoku kada je na mrežama objavila svoje skroz gole fotografije!