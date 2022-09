"ČULA SAM DA JE HOMOSEKSUALAC" Žena od sultana zaplijenila nakon tvrdnji zadrugara da ga je SPOPADALA

Nakon što je novopečeni zadrugar Adam Labunski ispričao kako ga je pjevačica Tijana Milentijević spopadala jedne večeri na splavu, "žena od sultana" je riješila da ispriča svoju verziju iste te večeri.

Izvor: Printskrin

- Bilo mi je smiješno kada sam čula tu priču. Bili smo na rođendanu zajedničkog prijatelja, jednog frizera iz Makedonije. Tu je bilo 20-30 ljudi sa nama i svi oni su vidjeli da me je on uznemiravao, prvo mene, a potom i ostale djevojke koje su bile prisutne - počela je izlaganje Tijana.

- Druga stvar, ja nikada nisam prilazila niti muvala nekoga ko je, barem sam tako čula, homoseksualac. Mene cijela ta priča ne zanima. On po svaku cijenu pokušava da dođe do slave i to je sve što ću reći na tu temu. Kada se nešto tako desi, pobijesnim i u momentu mi bude teško i krivo jer me je neko doveo u situaciju da se pričaju laži o meni. Međutim, brzo se smirim jer je bitno da postoje živi svjedoci koji znaju šta se dogodilo i onda mi sve to bude smiješno - dodala je Milentijevićeva.





Izvor: Instagram printscreen

Podsjetimo, pri ulasku u trenutno aktuelnu, šestu sezonu rijaliti šou-programa "Zadruga" Adam je ispričao kako mu se Tijana eM napadno nabacivala, ali da ju je on odbio.





Izvor: printskrin pink tv

- Jedva sam se spasao od Tijane. Muvala me je cijelu noć. Pričala mi je da joj se jako sviđam. Više puta je pokušala da me poljubi, ali ja nisam bio u tom fazonu. Slatka je djevojka, ali sam joj rekao da sam zauzet i da nisam za avanture te vrste. Nije joj bilo svejedno, a kasnije mi je i sama rekla da je i ona zauzeta i da ima momka, ali da nije srećna u vezi s njim i da je pred raskidom. Nisam joj dao povoda da pomisli bilo šta, baš je bila neprijatna situacija. Iznenadila me je da je toliko navalentna, ali su mi i drugi ljudi koji su bili s nama u društvu rekli da je ona takva kada joj se neko dopadne - ispričao je prije nedelju dana Labunski.