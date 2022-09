LEGENDARNI MOKA SLAVNIĆ NAKON ZVEZDANOVE ISPOVIJESTI O UBISTVU: "Više bih volio da su mi javili da je moj sin ubijen"

Zoran Moka Slavnić se oglasio poslije ispovijesti sina Zvezdana Slavnića u Zadruzi o noći kada je počinio ubistvo, 1998. godine, i otkrio još neke detalje.

Sin legende jugoslovenske košarke Zorana Moke Slavnića, Zvezdan Slavnić, koji je ušao u Zadrugu, prvi put je pred kamerama govorio o ubistvu koje je počinio prije 24 godine u Beogradu, a za koje se godinama unazad spekulisalo da se desilo zbog Ksenije Pajčin. Zvezdan je to porekao i ispričao šta se dogodilo te kobne noći, a nakon njegove priče oglasio se i njegov slavni otac.

"Ja sam u bolnici, kao što znate vjerovatno. Gledam sina, uveseli me sin... Palo mi je stopalo, to je jako dugačko i neizvjesno", otkrio je na samom početku da je u bolnici zbog problema sa stopalom.

"Vidim po društvenim mrežama da ljudi afirmativno daju svoje mišljenje. Lijepo je što je ispričao sve što se desilo, da šira javnost sazna ono što ne zna, da je Zvezdan iz normalne porodice i da mu je otac sportista. Nema nikakvog kriminogenog zaostatka, to je jedan splet okolnosti koji se desio u to vrijeme. Naravno, desio se mangupima, kao što je on bio, normalnima se neće desiti. Malo je imao tremu od kamera i po meni je on mnogo retorički sposobniji nego što je bio sinoć. Međutim, uskočili su mu njegovi drugovi i prijatelji, prije svega Kristijan, zahvaljujem mu se ovim putem na lijepoj priči, naravno i Urošu kaskaderu i Mikiju iz Kupinova. Ja sam otac koji je vrlo iskren i bez obzira na sve, ja što sam imao sinu da zamjerim, ja sam mu zamjerio. Drago mi je što je ušao u Zadrugu da pokaže ko je. Tako da, sa te strane sam zadovoljan, a njegova priča je mogla da izgleda ljepše", rekao je Zoran i otkrio kako mu je djelovala veza Zvezdana i Ksenije Pajčin.

"Pa divno, divno zaista. Oni su bili divan par, on je imao 17 godina, ona 16. Svaki otac koji ima sina, voli da vidi u kakvoj je vezi njegovo djete. Ksenija je plenila svojom harizmom, najljepša pjevačica sa estrade, a za Zvezdana su govorili da je bio zgodan i markantan, tako da sam bio zadovoljan njihovom vezom. Kad su raskinuli, bilo mi je krivo."

Spekulisalo se da je Zvezdan počinio ubistvo baš zbog Ksenije, a Slavnić je potvrdio priču sina - da oni tada nisu ni bili zajedno.

"To je već 24 godine nerazjašnjeno. Nema veze sa tim, žena uopšte nije bila tu, oni nisu tada ni bili zajedno. Slučajno se spomenula i Katarina Radivojević, koja je to veče igrala. Sve je to krenulo u momentu kada je Zvezdan njima naručio piće."

Znači, to je sve krenulo od tog momenta kada je Zvezdan Katarini i djevojkama poručio piće?

"Jeste. Njih dvije su igrale, on je Katarini i toj djevojci naručio piće. Jedan momak iz tog društva, bilo ih je troje, on je reagovao na to i izašao da se bije. U Zvezdanovom društvu su bile djevojke, a Zvezdan je dobio pištolj od te djevojke, jer se u tom kafiću nisu djevojke provjeravale. Tukao se sa jednim momkom, narkomanom i petogodišnjem robijašem. Zvezdan ga je praktično oborio i tukao ga je, u tom momentu naišao je pokojni Oliver, da to spreči. Krenuo je ruku da stavi na Zvezdana, Zvezdan se uplašio da hoće da ga udari, udario ga je pištoljem i poslije je proklizao i desio se nehat."

Je l' ste ostali u kontaktu sa porodicom pokojnog Olivera?

"Ne, ja sam njegovu majku nazvao sjutradan. U teškoj muci i suzama sam joj se izvinio i rekao sam joj: 'Više bih voljeo da su mi javili da je Zvezdan ubijen, nego što moram sada da izjavljujem nekom drugom saučešće'. Ona to nije tako prihvatila, nego me je izvrijeđala i sa tim je to za mene završeno. Ja sam joj oprostio, ona je izgubila sina. Zvezdan je imao šansu da nastavi dalje. Na suđenju me je oklevetala da sam mangup, da mi je Arkan poklonio pištolj za rođendan, čak je rekla i da je Zvezdan kriminogenog karaktera. Ja sam rekao: 'Gospođo, izivnjavam se, ali ja sam olimpijski šampion i malo je teško da budem kriminogenog karaktera'. Tako da, eto, na tome se završilo."

Kako ste se Vi osjećali u momentu kada ste saznali da je Zvezdan uhapšen?

"On je meni rekao: 'Čekam, tata, da vidim, još je dečko na aparatima'. Htjeo je da se preda, ali se desila koincidencija da su ga pronašli, inače bi se on sam predao. Sinoć je u emisiji sve priznao i poručio je mladima da ni slučajno ne idu njegovim stopama, to za mene puno znači...To ne ide preko noći. On je imao takvo društvo, tako su živjeli. Rekao sam mu da uspori, rekao sam mu da ne nosi pištolj. On kaže: 'Hoćeš da me ubiju oni drugi, sa kojima sam u ratu? Kako da ne nosim?'. Kao otac, kako mogu da budem, kad se tako nešto desilo? Njegovo to uličarstvo i ostalo ne spada u mafiju, ni u kriminal. Kad je imao 14 godina, ja sam se razveo od njegove majke. Te devedesete su u suštini bile opasne za one koji su stvarno opasni. Ja sam znao da moj sin neće biti naučnik. Ta srčana mana ga je spriječila da bude sportista apsolutni."

Zvezdan je sinoć rekao da je on, kada ste se razveli od supruge, ostao da živi sa majkom i da je donekle njena popustljivost uticala na to da ga ulica vaspitava. Da li ste nekada zamjerili bivšoj supruzi?

"Zamjerio sam sebi! Ja delim na mangupe, barabe i kriminalce, ja pristajem da sam u prvoj grupi, pozitivno. To sam sebi zamjerio, jer ako sam mangup, trebao sam da ga uzmem. Međutim, smatrao sam da to nije kulturno, upozoravao sam je da on nije imao razloga da ulazi u bilo koje malverzacije, drugi nisu imali oko njega. Tu sebi zamjeram, ne zamjeram njegovoj majci, jer ona to nije mogla da shvati. Znao sam, sve sam znao, zato mi je, zato i ne mogu sebi da oprostim, ako sam već znao ili pretpostavljao, zašto nisam bio tu. To ne može da se ispravi i za njega to nije alibi. Ja sam ga upisao u Petu beogradsku gimnaziju, gdje su od 35 đaka, 30 bili vukovci. Mnogi su mi se smijali, kao da li si mogao težu školu... Rekao sam im: 'Vi ne razumijete, možda se zaljubi u neku djevojčicu i krene pravim putem'. Ja sam ga kupio iz škole, odatle kod moje majke na ručak, pa kući. Dolazio je kod mene na trening, tako je to teklo, pa mi je rekao da ne može da izdrži. Dosta brzo se osamostalio i od njegove majke mi nisu doprimljene informacije na vrijeme."

Otkrio je i kako je izgledao period kada je njegov sin bio u zatvoru, gdje je proveo devet i po godina.

"Ukupno devet i po godina. Šest i po i možda nešto više u Valjevu i poslije u Zabeli taj ostatak. Imao sam neograničeni broj posjeta, ali nisam željeo da zloupotrijebim i da dovodim upravnika zatvora u neprijatan položaj. Koristio sam to vrlo razumno", izjavio je i rekao da nije bilo većih problema sa Zvezdanom dok je bio iza rešetaka.

"Zvanično ne, ali je bio otprilike bio kao njegov otac, vođa. Tako da, bilo je par farsa koje su bile problematične. On je sposoban da animira oko sebe i da bude lider."

Zoran Slavnić kaže da se ne sjeća ko mu je javio da je Ksenija Pajčin ubijena, te da su se vesti brzo širile, a u tom momentu se osjećao jako loše.

"Pa kako? Ona je kao moje dijete. Ona je zračila, jedna tragedija, Kapisoda druga i naravno vidim te godišnjice u medijima, kako se okuplja mnogo ljudi i da je nisu zaboravili. Bila je jedinstvena."

Zvezdan je tokom svoje životne ispovijesti na Pink televiziji spomenuo i majku, koja se već godinama bori s depresijom, a slavni Moka priznaje da s bivšom suprugom nije u kontaktu.

"Ne, neposredno poslije razvoda, možda godinu dana, nikada se više nismo čuli. Vidjeli smo se slučajno kad smo išli u posjetu kod Zvezdana...", otkrio je i na kraju razgovora istakao osobine svog sina.

"Zvezdan je jedan vrlo iskren čovjek, sad ima 46 godina, svjestan je svega što se desilo, krivo mu je. Dobar je! Nikad nije bio bahat, a to što se desilo, zove se Marfijev zakon. Mislim da nije loše što je tu, ne samo zbog njega, nego i mladima kojima je poručio da ne idu tim putem. Ako je neko iskren, ja ću da oprostim mnoge stvari. Ne volim folirante. Što se tiče iskrenosti, mnogo toga sam uradio u korist svoje štete."