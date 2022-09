REKAO SAM - IDI JEDNOM UZMI PARE NA POŠTEN NAČIN! Zvezdan Slavnić u Zadruzi, legendarni košarkaš nikad iskrenije o sinu!

Zoran Moka Slavnić komentarisao Zvezdanovo učešće u rijalitiju.

U medijima je kao bomba nedavno odjeknula vest da će legendarni košarkaš Zoran Moka Slavnić biti deo šeste sezone Zadruge, ali je ubrzo otkriveno da je ipak reč o njegovom sinu Zvezdanu.

Zvezdan je prilikom svog ulaska rekao da će otkriti sve o sebi, ali i šta se dogodilo kobne večeri kada je u klubu "Četiri sobe" upucao Olivera Jovanovića. Zbog ubistva je devet i po godina proveo u zatvoru, a o ovom incidentu nedavno je za medije govorio i legendarni košarkaš.

Takođe, čuveni Moka Slavnić dotakao se i samog učešća u Zadruzi. Zvezdan je po ulasku otkrio da mu je otac rekao da "samo bude svoj, ispriča sve, ali i da se drži kulture i sporta", a upravo sada bivši košarkaš istakao je da i sam nije imao ništa protiv.

Moka Slavnić rekao je za medije da je njegovom sinu ovo prilika da se pokaže boljem svetlu.

"Prvo i najvažnije da otkrije istinu o sebi do kraja. Ništa neće prećutati. Drugo, ja sam mu rekao: 'Idi i jedanput uzmi pare na pošten način' naravno, to je bilo u šali rečeno. Slatko smo se nasmejali", započeo je.

"Da bi ušao u Zadrugu, moraš da budeš specijalna vrsta ljudi. Ja ih neću karakterisati koja je to vrsta, jer mi to sve vidimo. Ja poznajem Kristijana Golubovića, Lepog Miću, Mikija iz Kupinova. Svako je imao neku zajebanciju, ja u to ne ulazim. Tako isto ja mislim za Zadrugu ima neko ko voli, ima neko ko ne voli, ali nemam ništa protiv", objasnio je Zoran Slavnić.