"PLAKALA JE I BILA RAZOČARANA" - Zorica otkrila šta se desilo 7 dana prije UBISTVA Ksenije Pajčin

Učesnica Zadruge i pjevačica Zorica Marković progovorila je pokojnoj Kseniji Pajčin koja je kako je istakla voljela da dođe u njenu kafanu.

Pjevačica Ksenija Pajčin tragično je nastradala 16. marta 2010. godine kada ju je u njenom stanu u Nikšićkoj ulici usmrtio momak Filip Kapisoda, a Zorica Mraković je sada otkrila da joj je jedna stvar sedam dana prije tragedije bila jako čudna. U Zadruzi se povela priča o opasnim momcima s beogrdskog asfalta devedesetih, a Zorica je istakla da je zahvaljujući svom poslu upoznala mnoge takve momke.

"Od '72 godine sam u Beogradu, zahvaljujući mom poslu. Imala sam tu sreću, da sretnem te ljude, imala sam tu čast i da upoznam Ljubu Zemunca. Ti ljudi su bili velika gospoda, cijenili su pravu narodnu muziku, znali su da se ponašaju. U to vrijeme, poznavati takve ljude nije bila mala stvar. Drago mi je što sam ovdje sa ovim velikim čovjekom, Kristijanom, pa kako god to neko želi da shvati, ne zanima me. Mislim da je i Zvezdan na pravom mjestu i u pravo vrijeme... U vrijeme kada se to dešavalo, pobvršno sam to ispratila kroz pisane medije...", navela je pjevačica i prisjetila se Ksenije Pajčin koja je bila redovni gost u njenoj kafani.

"Imala sam svoju kafanu, gdje su mnogi dolazili, oni su bili moja braća... A dolazila je i Ksenija, jako je voljela 'Hacijendu', tu je nalazila neki mir, družile smo se. Spominjala mi je mnoge stvari o svom životu, a i o Zvezdanu, rekla je da su se mnogo voljeli. Jako lijepa priča, evo i on je ponovio, bila je jaka ljubav. Tada je bila sa mojim drugom, ali sam bila svjesna koliko je Zvezdan ostavio trag u njenom životu. Vjerujem da će on ispraviti sve, da će pokazati ko je i šta je... Šest mjeseci, prije nego što se desilo to što jeste, dolazila je svako veče... Plakala je, bila je razočarana... Sedam dana prije nego što se to desilo, nije došla i to je bilo jako čudno. Pitali smo se baš svi gdje je, da bi čuli to što je bilo... Ovdje ljudi nisu svjesni neke težine, pa u nekoj svađi nazivaju njih 'kriminalcima', a oni su prošli sve i svašta. Treba da im budu primer jačine i svega", govorila je Zorica.

Učesnik Zadruge i sin proslavljenog košarkaša Zorana Moke Slavnića, Zvezdan koji je proveo sedam godina u zatvoru zbog ubistva Olivera Jovanovića, tokom boravka u rijalitiju progovorio je i o ljubavi sa Ksenijom Pajčin, kao i godinama provedenim u zatvoru.

