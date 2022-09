PALA PRVA LEZBO AKCIJA U ZADRUZI! Matora se prepustila strastima, SOČNO se ljubila sam novom djevojkom, ŠOK

Ivana Puzić i Jovana Tomić Matora, progovorile su o emocijama u emisiji "Pretres nedjelje".

Izvor: Kurir

Ivana je nakon toga doživjela emotivni brodolom i rasplakala se u pušionici, ali je Matora ubrzo popravila sve.

- Sad samo razmišljam, šta će moja mama misliti o ovome - plakala je Ivana.

- Ne vidi se nigdje da smo se poljubile - tješila je Matora.

- Ma dovoljno je da vidi i ovo, isti mi je đavo. Uglavnom, dešava se - plakala je Ivana.

- Živ si čovjek, j*** ga, desilo se. Sviđaš se ti meni, sviđam se ja tebi, to je normalno. Šta sada da radiš - govorila je Jovana.

- Ne mogu ovaj pritisak, a dešava se... - nastavljala je Puzićeva.

- Razumijem te ljubavi, stvarno, nećemo ništa. Dobro - tješila je Tomićeva.

- Znam da razumiješ... Kako ne izađem ranije... Da bar znam šta se dešava napolju... - izjavila je.

- Nemoj da bježiš od mene... Bićemo okej ovako - rekla je Matora.

- Nervira me i to što govore, nemoj više da me nudiš hranom, da nas ne prozivaju - molila je Ivana.

- Ma šta te briga ko šta priča, iako ništa ne radimo zajedno, ja te gledam kao na svoju djevojku i tebi ništa neće faliti... - nastavljala je.