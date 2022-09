SVE VIŠE LJUDI SE POSLJEDNJIH DANA ŽALI NA NESANICU: Niko ne zna šta je uzrok, a RJEŠENJE je prosto i BESPLATNO!

Ako se i vi mučite posljednjih dana da zaspite, pogledajte u kalendar! Nesanica na prelasku godišnjih doba je redovna pojava, a evo kako da sebi pomognete.

Izvor: Lepa i Srecna

Da li u posljednje vrijeme imate problema sa nesanicom? Umorni ste preko cijelog dana, jedva čekate da padne veče, ali kad legnete u krevet san nikako da dođe na oči? Ako je za utjehu, niste jedini. Sve više ljudi u Srbiji se žali na ovaj problem, a nije im jasno otkud ova nesanica i šta je izazvalo. Nije riječ o promeni ishrane, nije bilo stresnih situacija koje bi podstakle problem, sve je naizgled kao i ranije. Ali uveče san ne dolazi... Postoji naučno objašnjenje za ovu pojavu, a ako niste znali - ima veze sa smjenom godišnjih doba!

Kako vrijeme i godišnja doba utiču na kvalitet i trajanje sna

Promjena godišnjih doba može da poremeti naš ciklus spavanja uslijed određenih spoljnih faktora, što većina ljudi ne povezuje. Obično prolazimo kroz četiri različite faze REM-a (brzo kretanje očiju) tokom noći kada spavamo. Međutim, ako se ovi stadijumi prekinu, to može da izazove promjenu u kvalitetu i količini sna. Sa promjenom vremena dolazi do specifičnih promjena u našim "obrascima" spavanja. Zimi smo skloni manje dubokom ili takozvanom sporotalasnom spavanju, zato se osjećamo umornije. Takođe, promjena vremena može da izazove bolove kada spavamo i druge fizičke simptome. Logično, ovo nam remeti san, što dovodi do nesanice i umora tokom cijelog dana, čak i kada smo spavali optimalan broj sati.

Godišnja doba drastično utiču na to koliko i kako spavamo. Na primjer, svi imamo običaj da ljeti više spavamo, a tokom zime manje i to zbog promjene temperature. Evo još nekih faktora koji utiču na to koliko i kako ćemo spavati:

Količina svjetlosti se mijenja - dobijamo obilje vitamina D od sunčeve svjetlosti, a koji pomaže proizvodnju serotonina. Kada je napolju oblačno ili mračno, nivoi ovog hormona drastično opadaju. Ovaj niži nivo prirodnog osvijetljenja je povezan sa povećanim rizikom od depresije i anksioznih poremećaja. Metabolizam se mijenja - kako dani postaju kraći, tako se naš metabolizam usporava. Zbog toga nam je noću hladnije, čak i kad objektivno temperature nisu niske. Problemi sa kvalitetom vazduha - kvalitet vazduha se takođe mijenja. Zagađenje vazduha je veće tokom hladnih mjeseci jer ljudi koriste više goriva za grijanje, tako da udišemo više štetnih čestica, izduvnih gasova i drugih zagađivača nego što je uobičajeno. Ovo utiče na to da noću ne možemo da zaspimo ili da loše spavamo, budimo se, ustajemo jer smo uznemireni i slično...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Kako se riješiti nesanice na prelasku godišnjih doba?

Postoji nekoliko načina da sebi pomognete kada vas muči nesanica u vrijeme kada se smjenjuju godišnja doba.

Izbjegavajte hladne tuševe - pokušajte što je više moguće da izbjegavate tuširanje hladnom vodom. Na ovaj način ćete sniziti temperaturu tela što će učiniti da duže ostanete budni tokom dana. Hladni tuševi takođe čine da osjećamo ukočenost u zglobovima, što nam stvara bolove i ograničava pokrete, a sve to utiče na san. Savjet stručnjaka je da se prije spavanja istuširate što toplijom vodom koja će vas utopliti i pripremiti za san. Eliminišite stvari koje remete san - ne zaboravite da kompjuteri i telefoni spriječavaju da naš biološki ritam pravilno funkcioniše. Studije su pokazale da osvijetljenje računara, pametnog telefona ili TV ekrana pored kreveta noću utiče na kvalitet sna. Dakle, ako želite da noću spavate dubokim snom i da se ujutru osjećate odmorno, uklonite "ekrane" iz spavaće sobe. Redovno vježbajte - hladno vrijeme čini da se osjećamo ukočenije nego inače. Upravo zato je važno da redovno vježbate tokom dana kako ne biste imali problema da zaspite uveče zbog ukočenosti zglobova! Vježbe ne samo da oslobađaju i regulišu hormone, već i pomažu da zaspite noću.

Kod problema sa nesanicom mnogi pribjegavaju uzimanju tableta za spavanje, ali kod ovih medikamenata treba biti posebno oprezan. Važno je da znate da oni ne liječe uzrok, već samo pomažu kod posljedica. Isto tako, tablete za spavanje mogu da izazovu zavisnost, zato je uveijk bolje pribjeći nekoj prirodnoj varijanti kao što su suplementi bromelaina ili melatonina.