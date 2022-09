SVI BRUJALI O NJENOJ SVAĐI S CECOM, PRIZNALA DA LI SU SE ČULE! Džidža iskreno i o Zvezdama Granda: Ko zna šta se sprema!

Džidža i Ceca Ražnatović su se posvađale pre godinu dana, a evo kako pevačica danas gleda na to.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/Instagram/screenshot/dzidza_official

Pevačica Aleksadra Stojković Džidža je tokom trajanja Zvezda Granda imala sukob s Cecom Ražnatović, a sada se osvrnula i na muzičko takmičenje za koje kaže da ne zna da li će biti nove sezone, ali i na tu svađu o kojoj se danima pisalo.

"Ja ne znam hoće li i biti Zvezde Granda, nemam pojma šta se dešava, moraćete da pitate nadležne. Ranije je uvek dolazio (Bosanac) već u avgustu na sastanke. Nisam ga ništa pitala, ali znam da bi mi rekao da kreće snimanje. Ne znam šta će biti. Za sada nema nikakve informacije. Odakle znate da će uopšte biti nastavka? Da se ja pitam, to bi odavno krenulo. Već je pola septembra. Ko zna šta se sprema", rekla je Džidža, pa prokomentarisala sukob s Cecom.

Izvor: ATA Images/Borislav Zdrinja

"Svi su me pitali za to, pričala sam o tome, Ceca i ja se nismo čule posle toga. Ja se ni ne sećam toga, ja sam to zaboravila totalno, veruj mi", izjavila je i dodala da je uverena da će Anastasija imati sjajnu karijeru kao i njena majka, jer ima od koga da uči - bez greške. Osim toga, otkrila je i da li peva pesme mlade Ražnatovićeve na svojim nastupima.

"Ne pratim njenu karijeru. Izvini, ne pevam njene pesme, ja furam drugačiji fazon. Pevala sam jednu pesmu 'Rane', ali posle toga više ne, otišla sam u drugačiji fazon. Ali kada bi mi neko tražio, ja bih otpevala. Pa znaš kako, to je bakšiš, koliko daš, ali puno košta!", poručila je Džidža, a pogledajte i šta je ranije rekla pred kamerama: