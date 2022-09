VELJKO RAŽNATOVIĆ NAPUSTIO BOGDANU! Ceca odlučila da se ne miješa!

Bogdana i Veljko Ražnatović uživaju u svojim roditeljskim ulogama i čini se da potvrđuju ono nepisano pravilo da roditelji svoje društvo prilagođavaju ljudima koji su se pronašli u istom iskustvu.

Tako su sinoć poznati supružnici uživali u druženju sa Bogdaninom drugaricom Tinom Raičević, njenim suprugom i njihovom ćerkom, koja se čini da je vršnjakinja malog Željka Ražnatovića, a u pitanju je bila njena rođendanska proslava.



Poznati bokser Veljko Ražnatović podijelio je jedan od trenutaka tog druženja fotografijom na kojoj su dvije porodice na okupu i to je obiljeležio komentarom "jedna familijarna".

Bogdana i Veljko Ražnatović dobili su sina prije dve godine i tri mjeseca a dečak je gotovo svakim danom sve veći. Ponosni roditelji vole da objave fotografije svog nasljednika a ovo je bila nešto rijeđa prilika da je to učinio i Veljko.

Bogdana i Veljko Ražnatović ne kriju da planiraju što skorije proširenje porodice, pa je još prošle godine bokser izjavio da rade na novom nasljedniku ili nasljednici, a takođe je rekao da im prija povučen i skroman život koji vode u Titelu.

Podsjetimo, Bogdanin i Veljkov život 2020.godine postao je bogatiji za sina koji je rođen u XX časova u jednoj beogradskoj klinici. Beba je po rođenju teška 3,360 kg, duga 53 cm, te je dobila ocjenu 10 na porođaju. Porođaj je obavljen pomoću carskog reza, a izvršio je doktor Milenko Proročić koji je na porodio Veljkovu majku Svetlanu oba puta.

Veljko Ražnatović je prisustvovao porođaju i zajedno sa svojom suprugom ugledao nasljednika kojem je ime dao po svom pokojnom ocu - Željko.

Sa druge strane, Željko je rođen kada i Bogdanin otac, Bogdan, te je prvog unuka dobio kao najveći poklon. Inače, Bogdana i Veljko su se vjenčali 24.11.2019. godine u Beogradu, a prije toga su bili u emotivnoj vezi dvije godine.

Veljko i Ceca ponovo su u žiži javnosti. U porodičnom domu Ražnatovića u Ljutice Bogdana ovih dana pakovali su se koferi i to na duže.

Kako Scandal! ekskluzivno saznaje Veljko se iselio iz vile na Dedinju. Razlog što je napustio Bogdanu i sina Željka više je nego opravdan.





Naime, Veljko je iznajmio stan u Novom Sadu jer mu ta lokacija više odgovara zbog obaveza i ciljeva koje je sebi zacrtao.

On trenira dva puta nedeljno u Novom Sadu i Veterniku, te mu je daleko lakše da živi u Vojvodini, nego da putuje u Beograd.



- Veljko uskoro ima važan turnir i zbog toga je riješio da se izoluje, pa je u dogovoru sa suprugom Bogdanom izjamio stan i odselio se. Ona se sa tim složila jer zna koliko mu je taj turnir važan. Dok on bude odsutan, Bogdana će sa sinom Željkom boraviti kod Cece u vili, ali će svakako s vremenom na vrijeme sa detetom ići do Novog Sada, jer su njih troje navikli da budu stalno zajedno i baš se retko razdvajaju - rekao je izvor za Scandal!.