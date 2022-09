OBJAVLJEN DOKUMENTARAC O BAKI PRASETU: Željko Mitrović danima unazad najavljivao ovo, oglasio se i jutjuber!

Dokumentarni film o Baki Prasetu prikazan je na televiziji Pink.

Večeras je na televiziji Pink emitovan dokumentarni film o Baka Prasetu, kao što je i najavio Željko Mitrović. Medijski rat između njega i jutjubera Bogdana Ilića, koji je poznatiji pod nadimkom Baka Prase, traje već danima.

Na početku dokumentarca pušten je snimak u kojem navodno Baka Prase govori o Veljku Belivuku, poznatijem kao Velja Nevolja, a poseban osvrt bio je na trgičnu smrt Kristine Kike Đukić.

"Znaš ko je ovako snimao, Velja brate", čuje se na snimku koji je emitovan na nacionalnoj televiziji.

"Uvreda jeste krivično djelo, zna se ko je šta rekao, ono što bih ja preporučio svima koji su oštećeni je da pokrenu postupak", izjavio je advokat Aleksandar Radivojević i dodao:

"Maloljetnici imaju posebnu zaštitu pred zakonom, maloljetno lice je lice do 18. godine, i svi se oni tretiraju kao djeca".

U dokumentarcu su pušteni klipovi sa kanala jutjubera u kojima govori o maloljetnicama s kojima je, kako sam kaže, imao seksualne odnose. U dokumentarcu je spomenuta i polno prenosiva bolest, koju je, kako se tvrdi u ovom filmu, navodno Baka Prase prenio jednoj devojci.

"Skroz je moguće, to mogu da prihvatim", rekao je Baka u snimku koji je prikazan u dokumentarcu.

Jedan dio filma bio je posvećen pokojnoj jutjuberki Kristini Kike Đukić, s kojom je Baka Prase ratovao prije njene smrti i odbio pomirenje kada su zajedno gostovali u emisiji na TV Prva, a aludira se na to Ilić treba da snosi krivicu za to što je Kika izvršila samoubistvo.

"On zna da će da zaradi pare i da će imati preglede. Ja sam poludila kad su poslije njene smrti njega priveli, to su trebali da urade pre dve godine. Izbacio ju je iz ravnoteže, iz orbite, ona tako nešto nije očekivala. Na Prvoj su gostovali, on je ušao i rekao joj: 'Još se nisi ubila'", govori majka Kike Đukić, Nataša Đukić, na snimku koji je pušten u dokumentarcu.

U dokumentarcu je prikazan snimak u kojem se govori o tome kako su se član kriminalnog klana Veljko Belivuk i Baka Prase upoznali.

"Bilo je to 2018. godine. Dobijam poziv od prijateljice i kaže da me zovu ljudi na rođendan. Ona mi javlja da imam poziv kod nekog klinca i da je bitno da odem, i ja sam rekao okej, shvatio sam da je bitno. Pristao sam i otišao sam u Šabac, došao je vozač po mene. Sjedio sam u igraonici, ispitivali su me, a onda dolazi Rasta, Velja i Mare. Tu je sve bilo super, sve sam mu pričao. Oni su bili oduševljeni, tu se završi sve, ja odem kući. Pričao sam sa tim ljudima i on mi je rekao: 'Je l' znaš što ja tebe poštujem?', a on meni kaže: 'Zato što sve što si rekao da ćeš da uradiš, sve si uradio", rekao je Baka u snimku koji je emitovan.

"Što se Velje i Praseta tiče, ja sam direktan učesnik i svjedok, a to je da je Baka donekle pričao istinu, a određenog trenutka ne. Ja sam neko ko je preko zajedničke drugarice bio na rođendanu i upoznao Velju. U djelu u kom priča o načinu na koji je došao na rođendan je istina, a laž je da mu Velja nije udario šamar, a to se desilo. To je način na koji je počeo da plaća reket. Nakon toga je počeo da plaća reket, krenuli su poslovno da sarađuju, a onda se sve pretvorilo u neke druge stvari", izjava je zaštićenog svjedoka u filmu.

U dokumentarcu je spomenuta i gej afera, u kojoj je navodno jedan od glavnih aktera bio i Baka Prase, što se tvrdi u emitovanoj izjavi.

"Baka je njega je*ao, mislim i ovaj je ovog, obojica su se heftali. Ta kola mu je iznajmljivao on, sve lambordžinije, sve je bilo preko guze", rekao je insajder.

Za vrijeme emitovanja dokumentarca, Bodan Ilić, odnosno Baka Prase, na svom Jutjub kanalu emitovao je lajv u kojem je komentarisao navode iz filma. Jutjuber je za vrijeme emitovanja dokumentarca demantovao navode iznete u filmu, te uputio niz optužbi na račun Mitrovića i aktera iz dokumentarca.

