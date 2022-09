FOLIRANT Baka Prase slagao da je pobjegao iz Srbije! Prešao granicu pa se istog dana vratio nazad

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, obavestio je pratioce da je napustio državu zbog toga što strahuje za svoj život nakon konflikta sa Željkom Mitrovićem, ali ne i da se brže vratio u zemlju nego što je otišao.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović, YouTube/screenshot/Baka Prase

Podsjetimo, on se na Instagramu oprostio od svojih fanova:

- Bježim iz države pre nego što masnokosi pošalje hitmena - napisao je Baka na svom storiju. Da je ponovo u Beogradu, svjedoči fotografija koju je napravio paparaco Kurira. Naš fotograf uslikao je jutjubera u srcu prijestonice i to na pumpi dok je plaćao gorivo - u ponedjeljak kasno noću. On je bio nervozan, žurio je i sve vrijeme gledao u pod. Trudio se da prođe neopaženo, ali mu to nije pošlo za rukom. Doduše, bilo je kasno, pa ljudi koji su takođe plaćali gorivo nisu obratili pažnju na njega. Kada je uzeo račun, sjeo je u svoj automobil i odvezao se u nepoznatom pravcu.

Izvor: Kurir

Medijskom ratu koji već danima traje između vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića i Baka Praseta ne nazire se kraj. Do konflikta je došlo kada je Bogdan optužio Željka da mu duguje pare, što se ispostavilo kao neistina - Ilić zapravo duguje Mitroviću. Željko mu je odmah odgovorio i najavio dokumentarni film o Bogdanovim kriminalnim radnjama, nakon čega je Ilić odlučio da nakratko napusti Srbiju. On je boravio u Bosni i Hercegovini, sudeći po video-snimcima koje je i sam objavljivao. Razlog njegove posjete nije poznat, ali je pokazao da se video sa svojom djevojkom Anjom, koja tamo živi. I tokom jučerašnjeg dana smo u više navrata pokušavali da stupimo u kontakt sa internet senzacijom, ali on nije odgovarao na naše pozive i poruke.