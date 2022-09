KARLEUŠA PORUČILA MITROVIĆU I BAKI PRASETU: ODMAH PREKINITE! Napravila LAPSUS, pa ispravila - "Ima 25 cm i može da..."

Jelena Karleuša se oglasila povodom sukoba Željka Mitrovića i Bake Praseta.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/Baka Prase/MN Press

Sukob između vlasnika RTV Pink Željka Mitrovića i Jutjubera Bogdana Ilića, koji je poznatiji kao Baka Prase, traje već danima, a na tu temu oglasila se i Jelena Karleuša.

Jelena je u objavi navela da nije ni na čijoj strani u ovom skandaloznom sukobu o kojem javnost već danima bruji i kojem se kraj i dalje ne nazire, a obrazložila je i svoj stav.

"Dobijam na hiljade poruka dnevno sa pitanjem na čijoj sam strani u ovom "ratu" između Željka Mitrovića i dečka zvanog "Baka Prase". Prvo, zašto uopšte ja moram da imam stranu? Može neko s*anje da prođe i bez mene. Mogla bih da uživam dok gledam kako se komadaju zato što su me obojica svojevremeno napadala, i to javno. Na Pinku sam svakako godinama zabranjena (za šta me baš boli k), tako da Mitrović otpada, ovaj drugi mali me je mazao go*nima, takođe javno, morala sam da blokiram jedno 10.000 njegovih sljedbenika...tako da i on otpada. Ali ja ne bih bila ja kada ne bih dodala ipak malo stava ovdje", počela je Jelena.

Izvor: Pink tv /printscreen

"Prvo, smatram da odmah treba daprekinu s ovim užasnim prozivkama, jer više nije zabavno. Daleko od toga. Mitroviću ne treba da reaguje na prozivke klinca koji ima 25 cm i koji može sin da mu bude. Željko Mitrović je medijski Bog i nije fer-plej kad koristi svoju silu na nekom ko nema način da uzvrati. Treba da bude iznad ovakvih stvari, jer je na vrhu pramide."

"S druge strane, Baka Prase, iako ima petlju (evidentno), mora da ima kočnicu. Ko nema kočnicu, na*ebe kao ja, a ja nikome to ne želim. Zadnje vrijeme je došlo ako ja kažem - Ljudi, spustite loptu, neprijatno je i nepotrebno. Osim ako nas sve ne rade kao majmune i ako ovo nije dogovoreno", navela je Karleuša na Instagramu.

U sljedećoj objavi se ispravila - da je mislila na to da ima 25 godina, a ne 25 cm kako je prvobitno napisala (odnosi se na Baku Praseta).