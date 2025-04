Preminuo Val Kilmer: Tužnu vijest potvrdila ćerka

Legendarni glumac Val Kilmer, zvijezda filmova poput Betmena i Top Gana, preminuo je 1. aprila u 65. godini.

Glumac iz filmova "Top Gun" i "Betmen" Val Kilmer, preminuo je od upale pluća, potvrdila je njegova ćerka Mercedes Kilmer.

Ćerka je potvrdila i da je glumcu prije 11 godina dijagnostikovan rak grla, ali da se kasnije oporavio.

Poslednjih godina se rijetko pojavljivao u javnosti, ali je 2019. godine prisustvovao događaju njegove fondacije TvainMania, u jeku najave da će se vratiti u nastavak filma s Tom Kruzom koji ga je proslavio.

U ljeto 2018. Tom Kruz je dao novosti o svom prijatelju i partneru, rekavši da je "posebno" ponovo raditi sa Kilmerom. Kilmer se nakratko pojavio u filmu, podijelivši potresan trenutak sa Kruzom na ekranu.

"Samo želim da kažem da je to bilo prilično emotivno. Poznajem Vala decenijama i da bi se on vratio i igrao taj lik… on je toliko moćan glumac da je istog trenutka ponovo postao taj lik", rekao je Kruz Džimiju Kimelu 2023. o tome da je ponovo glumio sa svojim prijateljem.

Nakon godina zdravstvenih problema o kojima se pričalo, Kilmer je konačno otvorio svoju borbu sa rakom grla tokom intervjua za "Holivud Reporter" u decembru 2017.

Članak je otkrio da je glumčeva dvogodišnja borba sa rakom grla "uzela danak" porodici i napominje da je Kilmer podvrgnut zahvatu na dušniku zbog čega mu je glas hrapav i ostaje bez daha. "Žao mi je što nemam svoj glas i što se nisam smijao kao gusar", rekao je u jednom intervjuu, prenosi Dejli Mejl.

Njegovi zdravstveni problemi prvi put su postali očigledni u januaru 2015. godine, kada je portparol rekao da je hitno prevezen u bolnicu "zbog mogućeg tumora". Ubrzo nakon toga, on je na Fejsbuku porekao da ima tumor, rekavši samo da je "imao komplikacije".

Njegova najbolja uloga

Kilmer je započeo svoju filmsku karijeru osamdesetih, a uskoro je postao jedan od najprepoznatljivijih holivudskih glumaca zbog svog intenzivnog pristupa ulogama. Njegova interpretacija Džima Morisona u biografskoj drami "The Doors" iz 1991. godine smatra se jednim od njegovih najboljih.