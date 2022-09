ZNATE LI KOLIKO GODINA IMA NAJVEĆA INTERNET SENZACIJA? Zarobljen u tijelu dječaka, a mnogi se podsmijevaju!

Hasbula Magomedov stekao je svjetsku slavu, važi za jednu od najvećih internet senzacija, a malo ko zna koliko zapravo ima godina.

Izvor: Profimedia

Ukoliko ste prisutni na društvenim mrežama, a sve i da niste, gotovo da ne postoji šansa da niste naletjeli na mladića koji je zarobljen u tijelu djeteta. Zove se Hasbula Magomedov i svjetsku slavu stekao je 2020. godine kada je odlučio da otvori profile na društvenim mrežama i pokaže koliko je duhovit.

Gdje god da se pojavi, privlači veliku pažnju, a činjenica je da su mu se mnogi podsmijevali zbog izgleda. Da nije odlučio da postane TikTok zvijezda današnjice, Hasbula bi i dalje trpio uvrede od okoline. Brzo je prikupio ogroman broj pratilaca, uključujući 2.1 miliona pratilaca na Instagramu i 4.7 milijardi pregleda na TikTok-u.

Zbog hormonalnog poremećaja nikada nije porastao, a njegovo lice zadržalo je izgled djeteta. Ipak, da li ste ikada pomislili koliko zapravo Hasbula ima godina? Visok je svega metar, mnogi tvrde da ima samo 16 kilograma, a ima 19 godina.

Ovaj 19-godišnjak uslikan je kako uživa u svom raskošnom načinu života, tačnije, u vožnji svog sportskog automobila vrijednog 300 hiljada dolara, a telohranitelji su ga dopratili do luksuznih prodavnica u kojima je obavio šoping.

Izvor: Instagram/hasbulla.hushetskiy

Ono zbog čega su ga milioni zavoljeli, to je samouvereni stav koji prezentuje. Svoje pratioce redovno podsjeća da ostanu optimisti, koliko god da im je teško u životu.

"Ljudi se stalno žale oko svega u životu, ali ja se trudim da uživam u svakom danu i da radim ono što volim i što me zabavlja. Hej, morate stvarno da ostanete pozitivni. Život u jednom pogledu postane bolji, u drugom vam se komplikuje i to sam naučio od kako sam postao poznat. Mislim da se vidi kako sam vrijedno radio da postignem nešto na šta sam ponosan i hvala svima koji su mi u tome pomogli", ispričao je on nedavno u jednom intervjuu.