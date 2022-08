ADAM NA TRAKTORU, A MAJKA ALIS NA NJIVI S OVCAMA! Adaktarovi kakve niste vidjeli - Ovako su ZARAĐIVALI prije!

Adaktarovi su porodica o kojoj se najviše priča otkako je emitovana prva epizoda njihovog rijalitija, ali ove kadrove nećete imati prilike tamo da vidite!

Prije nego što je postao "Bog obrva", Adam Adaktar je živio u Čačku s porodicom, a sada je isplivao jedan detalj iz njihovog privatnog života iz tog perioda koji se trude da sakriju kao zmija noge.

Adama i njegova majka koja je promijenila lični opis Alis prve korake u javnom životu napravili su kao glumci u dva muzička spota Zlog Pjevača, za koje su mislili da se više neće pojaviti u javnosti i da niko neće moći da ih poveže s njima.

Ono što posebno bode oči je da su oni u ovim spotovima gotovo neprepoznatljivi i da su ih snimali kada na sebi nisu imali nikakve estetske intervencije, pa gotovo i da ne liče na sebe. Bobana, koja je kasnije promenila ime u Alis, i njen sin Adam se tako u spotu za pesmu "Auto-put" voze na traktoru, dok u pojedinim scenama Adam svira trubu, dok mu majka s još dvije žene u provokativnim kožnim kostimima igra na livadi i na njivi, dok je iza nje stado ovaca.

Da je ova prva saradnja bila i više nego uspješna, svjedoči i to da je Bobanu Zli Pevač angažovao za još jedan spot "Ološ me opija" iz 2017. godine, pa se tako u spotu on grli, a ona mu sedi u krilu.

Ovi povodom oglasio se i Zli Pevač i potvrdio sve detalje:

"Tačna vam je informacija. Oni su svoje javno pojavljivanje i započeli kao glumci u moja dva spota. Naravno, tada su bili sasvim drugačijeg izgleda . Ja sam ih angažovao tada za šminku i neke kostime. Nakon drugog spota, u kome je glumila samo Bobana, oni su prešli iz Čačka za Beograd. Tada me je ona pitala da joj pokažem noćni život Beograda, jer sam njegov hroničar. Sve znam. Praktično, na dan kada sam im platio usluge, krenuli su u novi život", ispričao je Zli za "Kurir Stars", a onda nam je objasnio i kakvi su Adaktarovi bili za saradnju:

"Bili su okej i korektni tad. Dok nas je šminkao za spot, Adam je pričao o obrvama, da je to hit i da će se time baviti. Njihova bahatost je došla kasnije, s lovom. Kasnije je Alis dolazila na moje svirke po Beogradu. Inače, pjesma "Auto-put", gde oni voze traktor, i danas je veliki hit.

