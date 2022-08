MARIJA JE SOČNO PSOVALA, PROBUDILA NAS JE DREKA! Komšije progovorile o Šerifovićevoj i INCIDENTU - ovo su DETALJI!

Komšije progovorile o incidentu koji je izazavala Marija Šerifović usred noći.

Društvenim mrežama se širi snimak na kojem se vidi kako se Marija Šerifović dere na ulici u Beogradu, ispred automobila koji je zaustavljen nasred puta. Na snimku se čuje da Marija psuje, a potom se približava kolima i udara pesnicom o staklo.

Za sada se samo nagađa šta je izazvalo i ko su akteri ovog sukoba, a pjevačica je i sama potvrdila da se incident dogodio. Sada su progovorile i komšije iz naselja u kojem se sve odigralo u gluvo doba noći.

Kako sami kaži, buku su mnogi čuli, ali nisu mogli ni da pretpostave da je glavni akter Marija.

"Marija, zaista? Baš sam iznenađena. Nisam ništa čula, čak ni od komšija, ovde ljudi gledaju svoja posla, pa me i ne čudi što niko nije ništa pričao. Baš ste me šokirali da je to ona uradila, nikad ne bih pretpostavila da je u stanju da se tako ponaša, uvijek mi je bila draga", rekla je prodavačica iz jedne radnje.

Međutim, jedan gospodin i jedna djevojka su bili svjedoci ovog događaja!

"Sjećam se toga, nisam znao da je Marija bila u pitanju. Spavao sam sa otvorenim prozorom i inače imam jak san, ali ta dreka me je razbudila. Čuo sam viku, ali pravo da vam kažem, dok sam ustao da pogledam kroz prozor, već je tome došao kraj", rekao je gospodin.

S druge strane, neko ko jeste posmatrao cijeli događaj jeste devojka koja je otkrila da se sve odigralo u roku od 10 minuta.

"Vidjela sam šta se desilo, u prvi mah nisam bila sigurna da je Marija, posumnjala sam, ali tek kad sam na portalima pročitala jutros, bila sam definitivno sigurna da je to ona. Marija je sočno psovala, to ste vidjeli i na snimku, baš je bila bijesna. Ne znam ko je djevojka koja je išla za njom, nisam mogla najbolje ni da je vidim. Sve se dešavalo maksimum 10 minuta, pa su otišli", objasnila je.

Pogledajte snimak incidenta:

