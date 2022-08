"LAŽE! ŽIVE U TROŠNOJ KUĆI KOJA LIČI NA ŠTALU" - Marko se hvalio da gradi luks dom u Švici, prijatelj ga RASKRINKAO!

Marko Osmakčić se polovinom juna na društvenim mrežama pohvalio navodno novom luksuznom kućom koju gradi u Švajcarskoj.

Bivši učesnik Zadruge i Viktorija Mitrović nakon brojnih skandala i abortusa u Zadruzi obnovili su vezu, a zatim otkrili da je ona ponovo u drugom stanju. Mrako Osmakčić je nakon begstva iz rijalitija otputovao u Švajcarku gde se ubrzo na TikToku pohvalio da gradi luksuznu kuću.

"Nova kuća! Moj dom, Švajcarska", napisao je on tada, a na osnovu video snimka, mnogi su komentarisali da su kuća, dvorište i pogled savršeni, ali su se i zapitali, otkud Marku toliki novac, s obzirom da je dužan da Pinku plati veliku odštetu zbog načina na koji je izašao iz rijalitija.

Ipak kako "Kurir" prenosi ovo navodno nije njegova kuća, a kako se navodi pordica bivšeg zadrugara navodno je u dugovima do guše i to ponajviše zbog kazne od 50.000 evra koje je zbog lažiranja smrti njegovog oca Franja, on dužan da isplati produkciji.

"Svi mi koji poznajemo Marka ovde u Švajcarskoj, znamo da on laže gde stigne. Ona kuća koju je slikao nije uopšte njegova. On onakvu kuću ne da ne može sebi da priušti, nego o njoj može samo da sanja. Istina je da njegov otac Franjo i on žive u jednoj staroj kući na periferiji jednog malog mesta. To je daleko skromnije od onoga što on pokušava da prikaže u javnosti. Oni žive u jednoj staroj, trošnoj kući koja se vodi na Franja. To se može videti i na osnovu prezimena na poštanskom sandučetu", rekao je Markov prijatelj za pomenuti portal i dodao:

"Njegova prava kuća iskreno liči na štalu, kada se gleda s prednje strane. Kirije u Švajcarskoj su skupe, čudi me i da su za toliko uspeli da uštede. Ova kazna iz Zadruge će ih tek dokusuriti".

Marko i Viktorija su tokom boravka u Zadruzi imali žestoke svađe, a on ju je čak i besramno udario pred svima kada je saznao da je u drugom stanju.