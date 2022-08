ZAVIRITE U PEVAČEVU LUKSUZNU VILU U CRNOJ GORI! Živi u zamku od MILION I PO, u novu kuću uložio skoro 200.000 €! (FOTO)

Ovako izgleda luksuzna vila Miloša Bojanića u Baošićima.

Miloš Bojanić (71) odlučio je da svoju vilu u Crnoj Gori renovira i od nje napravi apartmane za izdavanje, kako bi posle svoje smrti obezbedio 24 godine mlađu suprugu Branku, ali i sinove.

Pevač je prošle godine u renoviranje kuće u Baošićima uložio 150.000 evra, a potom za finalne radove iskeširao još pedesetak hiljada, pričale su komšije za medije. Sada je konačno otvorio vrata svoje vile na moru!

"Potrudio sam se da baš bude kao da je nova. Sve sam uradio što se moglo uraditi i sad dobijam jako puno koplimenata, čak drugi govore da je najlepša kuća u opštini Herceg Novi", započinje priču domaćin koji je vilu na moru pretvorio u luksuzne apartmane koje izdaje.

"Pa dobro, moglo je to do daleko većeg savršenstva, ali uradio sam najbolje što može i mislim da na ovom području nema luksuznije. Sve je novo, sve je lepo i funkcionalno, apartmani su dvokrevetni, trokrevetni, četvorokrevetni i šestokrevetni", objašnjava pevač.

Kako se u medijima nagađalo da je čak pola miliona evra uložio u renoviranje, pevač je konačno otkrio koliko je zaista novca uložio.

"Au! Ne moram da smanjujem, niti preuveličavam, jer sam ceo život sam bio iskren i nemam razloga da ne budem ni sada. Mi smo stvarno uložili 150.000 evra u sve. Urađeno je sve iznova, jedino je ostala konstrukcija zidova. Imao sam sreću da sam to radio pre ludila od cena, tako da sam uštedeo sigurno 40 posto. Kupio sam ceo šleper pločica, celu stolariju, jedino su sitnice i sporedni materijali kupljeni naknadno", priča Miloš koji je i sam zasukao rukave i obavljao većinu majstorskih radova.

Baš zbog toga našao se na meti osuda i surovih komentara da ne želi da plati majstore, a on tvrdi da niko bolje ne poznaje radove na njegovoj kući od njega samog.

"Da, to je posebno. Toliko sam radio da ni sam nisam svestan da sam izdržao, da su me kondicija i zdravlje poslužili. Komšije su me podržave i govorile 'Svaka čast da u tim godinama idem na skelu kao mačka'. Hvala Bogu da imam zdravlje i kondiciju da mogu mnogo da uradim sam. Neki ljudi, ne mogu da kažem zlobnici, su mi postavljali provokativna pitanja kao zašto ja to radim sam, zašto ne otvorim vreću... Svi znaju da nemam vreću para i da sve što sam sam zaradio uložio sam u nekretnine i kružio sam sa tim. Ja sam im dao jednostavan odgovor, ja ću da odrešim kesu, samo mi dovedite majstore koji znaju sve i keramiku, i zidanje i sve i ja ću ih plaćati u dolarima, evrima, u zlatu u čemu god hoće. Onda su malo splasnuli i rekli da nema takvih majstora. Sa jednim fizičkim radnikom sam sve ovo uradio, jedino sam angažovao ekipu za kupatila i podove. I to sam mogao da uradim, ali bi trajalo", objašnava Bojanić.

