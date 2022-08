"JEDINO JE JAČI OD MENE BOG KOJI ME ČUVA": Miloš Bojanić uživa u luksuzu na našem pri, a ovako govori o NAJTEŽEM periodu

Miloš Bojanić nerado priča o periodu kada se borio s tumorom, ali danas je zahvalan Bogu što je sve kako treba.

Pevač Miloš Bojanić ovo leto sa suprugom Brankom i unucima provodi u Crnoj Gori, gde imaju kuću u sklopu koje izdaju i apartmane, pa su spojili lepo i korisno.

Poznato je da je pre više od deset godina imao rak kože, a danas se oseća odlično i zahvalan je Bogu što je sve proteklo u redu.

"Ljudi ne znaju o čemu se radi, pročitaju naslov i misle da je to sad... Što se raka tiče, evo Branka i ja smo skuvali jednog od dva kilograma i pojeli smo ga. Jedino nismo imali ona specijalna klešta. Zahvaljujući gospodu Bogu, ja sam to preživeo", rekao je pevač.

Operacija tumora je davno iza njega i ne želi da se priseća tog perioda, ali je već i ranije otkrio kako je došlo do toga.

"To je bio jedan mali mladež koji je bio maligan, doktori su ga odstranili. O tome se pisalo, ja sam sve to javno ispričao, slike pokazao, jer nikad ništa nisam krio... Ja svima želim zdravlje kao što je moje, moju kondicuju i moj način života. Ne može mi niko ništa, što kaže moj kolega Mitar Mirić, jači sam od sudbine. Jedino ko je jači od mene je dragi Bog koji me čuva", istakao je Bojanić, koji se osvrnuo na mlade kolege koji rado na nastupima pevaju njegove pesme i na "Zvezde Granda".

"Ja sam se sad naježio kad pričao o tome, iako je ovde sad 35 stepeni. Meni je izuzetno drago, ja bih svakog od takmičara izgrlio i izljubio. Godinama postoje 'Zvezde Granda' i nikad se niko nije usudio da peva mene i Mitra Mirića, zašto - ne znam. Mogao bih da budem bezobrazan, pa da komentarišem i ovako i onako, ali to nema smisla. Momci, posebno moji Bosanci, pevači iz Bosne su se usudili da pevaju moje pesme, ja sam im zahvalan i čestitam im", poručio je iskreno Miloš Bojanić.

Njegov sin Bane Bojanić nedavno se s porodicom vratio u Srbiju posle 18 godina života u Americi, a ovde je i ćerki proslavio punoletstvo.