POSLE SVAKE HEMOTERAPIJE SAM IŠLA DA PJEVAM! Hrabra Bojana odbila pomoć kolega: Nisam htjela da ležim i samo se predam!

Pobjednica jedne od sezone takmičenja "Nikad nije kasno" oduševila je cijeli region, a iza nje su teške godine u kojima se borila s opakom bolešću i uspjela da je pobjedi!

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

Cijeli region bio je oduševljen kad je čuo glasovne mogućnosti pjevačice Bojana Barjaktarević. Prije više od 15 godina bila je članica grupe Bon ami, a scenom su harali hitom "Magla" koji se i sada sluša. Dugo se pričalo da je u grupi bilo nesuglasica među članovima, što je pjevačica i potvrdila.

"Istina je. Sa grupom Bon ami sam bila 90 i neke godine, pa sam ja izašla iz grupe, ali sam se vratila 2003. Tada smo snimili 'Ja više ne mogu da te volim', a onda je došla na red pjesma 'Magla'. Tekst za tu pesmu smo moja rođena sestra i ja pisale, a melodija je grčka. Ne bih mnogo da pričam o toj grupi, šta je bilo, bilo je. Imam sva autorska prava za 'Maglu' i mogu i da je pjevam i prodam kome hoću. Napomenuću samo da smo se mi razišli poslovno, ali kada sam bila bolesna, oni su me nazvali. Inače, ja pišem i tekstove i muziku. Radila sam mnogima pesme, na primer Biljani Sečivanović, Nemanji Nikoliću i drugima", ispričala je Bojana za "Kurir".

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

Barjaktarevićeva je napustila grupu i započela solo karijeru pjevajući u zemlji kao i u inostranstvu, a tih godina se hrabro borila s karcinomom dojke koji je uspjela da pobjedi.

"Imala sam tumor na lijevoj dojci koji je posle toga metastazirao. Dugo sam se borila sa tim, najbitnije je da sam izašla kao pobjednik iz svega toga. Najveću snagu sam crpjela iz porodice, djece Ljubice i Ilije. Moja porodica i prijatelji imaju jedan princip po kom mi funkcionišemo - kada neko ima problem, ne staje mu se na muku, gleda se vedrije strane, uvijek je tu šala. Ne smije psihički da se padne, nema sažaljenja, a ni samosažaljenja. Voljela bih i ovom prilikom da apelujem na sve žene - samo redovna kontrola, kada je na vrijeme, sve je rješivo. Nemojte da čekate po deset godina da odete na pregled. Idite preventivno, sve što je na vrijeme, rješivo je", rekla je pevačica i dodala:

"Imala sam apsolutnu podršku od svih kolega, oni koji me nisu poznavali, nisu me ni zvali. Najveću podršku su mi pružili Jovana Tipšin, Jana, Tanja Savić, Žika Jakšić, Ivke... Baš mnogo ljudi se brinulo za mene. Moje kolege su mislile da ja neću moći da radim zbog hemoterapije, pa su htjeli da mi organizuju humanitarne koncerte i da skupljaju novac kako bi mi pomogli. Naravno, ja sam to odbila, jer sam posle svake terapije išla da radim, nisam htjela da ležim i da se predam tek tako", istakla je hrabra Bojana i poručila da joj je plan da radi punom parom:

"Plan mi je da radim punom parom, nema više nazad! Posle svih ovih borbi s kancerom, posle manjih poslovnih neuspjeha, sada samo želim da napravim dobru muzičku karijeru. Ušla sam na velika, najveća vrata i želim da iskoristim šansu koja mi se ukazala".

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno