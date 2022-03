Tokom sedam sezona emisije "Nikad nije kasno", učesnici su na velikoj sceni delili svoje uspone i padove iz privatnog života.

Izvor: YouTube/ Nikad nije kasno

Taman kada smo pomislili da smo videli sve na scenu je izašla Aleksandra Kežić u sedmom mesecu trudnoće čija je odluka da se pojavi bila i više nego hrabra.

"Za mene je bilo jako teško, čak sam i razmišljala da li to želim, jer sam imala drugačije planove i drugačije samo to zamišljala. Svako želi kada nastupa na takvoj sceni bitiu svom najboljem izdanju. Moram priznati da mi je to palo dosta teško da prihvatim da je to sada tako i da izlazim na tu scenu trudna", priznala je ona.

Saznanje da će u petoj deceniji života postati mama po drugi put, kod nje i njenog partnera prvenstveno je izazvalo veliki šok.

"Bili smo iznenađeni jer nismo planirali. Nisam to pričala, ali ja sam dva puta bila bolesna i to je nešto na šta nismo uopšte računali zbog mog zdravlja tako da kada su mi rekli da sam trudna bio je to pozitivan šok, ali trebalo nam je par dana da se to sve slegne", objasnila je Aleksandra.

Ovom prilikom Aleksandra je otkrila i kako je njena ćerka reagovala na vesti o prinovi.

"Pa Mia se pola sata povukla u svoju sobu. Mi smo je pustili i onda je došla i rekla da joj je jako drago i da je jako srećna", poručila je pevačica.

Vidi opis OTKRILA SVE O TRUDNOĆI U 5. DECENIJI! Takmičarka emisije "Nikad nije kasno" - Bilo je strašno, dva puta sam bila BOLESNA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Nikad nije kasno Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/ Nikad nije kasno Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/ Nikad nije kasno Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/ Nikad nije kasno Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/ Nikad nije kasno Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/ Nikad nije kasno Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zbog stanja u kome se nalazi i termina porođaja predviđenog za maj mesec. Žika Jakšić, odlučio je da Kežićevu pusti direktno dalje s tim što će takmičenje nastaviti od četvrtog kruga naredne sezone.

"Sigurno se treba, možda čak i više, potruditi zato što drugi kandidati imaju svoju priču, a ja ću se opet pojaviti iznova, ali sam zhavalna od srca za tu mogućnost", rekla je takmičarka za "Grand online".