PEVAČICA UMALO NASTRADALA U STRAŠNOM UDESU! Sandra podelila jezive detalje - "Kola su se zapalila, bam i NEMA ME VIŠE!"

Sandra Rešić progovorila o saobraćajnoj nesreći koji je nedavno doživela.

Izvor: TikTok/sandrica.kraljica

Pevačica i bivša učesnica Zadruge Sandra Rešić nedavno je doživela saobraćajnu nezgodu na Dorćolu. Policija je odmah stigla na lice mesta kako bi obavila uviđaj, a ona je tada najpre otkrila da je prilikom udesa zadobila povrede noge.

Nekoliko dana kasnije oglasila se za medije i pokazala zadobijene povrede, a sada je iznela nove detalje jezive nezgode koju je doživela:

"Ja sam samo pomislila da je gotovo, ako nikada nisam poginula, sad ću. Oni su stvarno momci... Ne mogu mnogo da pričam o tome, jer je slućaj u toku, advokati su mi rekli da ne dajem mnogo detalja, videće se sve, Bože moj, rekli su mi da će to da traje još nekoliko meseci. Ja sam se spremila, opremila, sve ono što mi je potrebno, borićemo se, oni imaju dokaze, ja imam dokaze, pa ćemo videti. Čovek me je nabio u kafić! Neki dečko, koji je čuvar tu, nekog od restorana, brzo izašao, jer sam ja od šoka nastavila da sedim u kolima, samo mi je rekao da moram da izađem iz kola, jer nešto smrdi, ja sam videla sliku kao u filmovima BAM i nema me više!", započela je.

"Mama mi se šlogirala, ja sam je pozvala i rekla da ne brine, da je sve okej, da je auto takav i takav, da su svi živi i zdravi, ona je rekla da odmah dolazi, zvala sam sve svoje drugove, svi su spavali, jedino mi se javio Ša, jer je bio budan u to doba. Ja sam u strahu bila da će keva da mi se šlogira, pa sam otišla prvo kući, pa u Urgentni, terali su me da idem, ali nekako, sutradan kad se to ohladilo, dali su mi uput, meni je noga bila katastrofa, masnice imam, ne nosim više šortseve, imala sam nesvestice, nekih 72 sata, ali najgore je prošlo, još uvek me boli noga, ne mogu da obučem šta sam htela", rekla je Sandra.