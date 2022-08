SRPSKA MANEKENKA ZAKLJUČANA U IMIGRACIONOM CENTRU NA TAJLANDU! Tvrdi da je agencija napravila GREŠKU - "Ovdje je LEDENO"

Srpska manekenka i didžej Nadežda Nada Dimitrijević oglasila se na Instagramu i uznemirujućim snimkom otkrila zašto je završila u imigracionom centru na Tajlandu.

Izvor: Instagram/nadadimitrijevic/screenshot

Nadežda Nada Dimitrijević objasnila je kao je nesrećnim spletom okolnosti u završila u imigracionom centru na Tajlandu, kao i da je prije toga naišla na brojne neprijatnosti.

Srpska manekenka se prvi put oglasila na Instagramu čim je shvatila da postoji neki problem. Vidno potrešena Nada je u nekoliko objava pokazala gdje se nalazi i navela da je u imigracionom centru zbog greške koju je napravila agencija.

"10 sati i 30 minuta sam letjela do Tajlanda da bi me stavili u sobu za imigrante zato što nemam vizu i niko mi nije rekao da mi treba (agencija preko koje sam bukirala sve) vraćaju me nazad. Ne znam ni kako sam ovo iskucala", napisala je Nada, a zatim uz sliku sobe u kojoj se nalazi dodala:

Izvor: Instagram/nadadimitrijevic/screenshot

"Ja sam u imigracionoj sobi zatvorena - zaključana zbog tuđe greške! Ovdje je ledeno".

Nakon burne reakcije javnosti odlučila je da se svima obrati putem video zapisa.

Izvor: Instagram/nadadimitrijevic/screenshot

"Dakle, lakše mi je ovako. Ovo je greška agencije i greška što me je Izrael pustio da letim za Tajland. Tek sjutra mogu da izađem iz ove imgiracione sobe i idem nazad za Izrael, ovdje je ledeno, zaključana sam. Imam vode i sendviče, hvala svima što pitate. Ako se ugasim, nemam gdje da punim telefon. Ne postoji internet, kupila sam neku lokalnu karticu. Hvala svima još jednom, ne znam šta da vam kažem, samo da izdržim ovu noć ovde", ispričala je uplakana Nada.

Pogledajte 01:18 Sprska manekenka Nada Dimitrijević završila u imigracionom centru na Tajlandu Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Na kraju je dodala da će sjutra biti puštena i da soba u kojoj je smeštena hladna.