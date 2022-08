ŽENA JE ZADUŽENA ZA KUHINJU! Halid Bešlić ŠOKIRAO: Kafu nikada nisam napravio, muškarce koji kuvaju zvali smo PAPUČARIMA

Popularni pjevač iz Bosne Halid Bešlić iznenadio je izjavom o muško-ženskim poslovima u kući.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Halid Bešlić završio je u bolnici krajem jun, gdje je operisan i ugrađena su mu dva stenta. Pjevač se ubrzo vratio svom poslu pa je održao i jedan koncert, a za brz oporavak zaslužan je njegova supruga.

Kako pjevač kaže, on nije "moderan" muškarac i supruzi ne pomaže u kuhinji, a kafu nikada nije skuvao.

"Ona je dio mene, mi smo svaki dan zajedno. Ja inače nisam nikad kafu napravio u životu, za te stvari je ona zadužena, baklave, kafe...", rekao je pjevač i dodao:

"S te strane sam pravi Bosanac, mi kažemo nije muško tu da kuva, a sad je došlo moderno vrijeme da se muškarci hvale da dobro kuvaju, u moje vrijeme smo ih zvali papučarima, ako si sklon kuhinji papučar, žena ti komanduje".

Priznao je da su njegova supruga i on sve probleme pregrmjeli i da će biti zajedno do kraja.

"Kako starimo, sve smo vezaniji, pregrmeli smo sve one probleme i sad smo u fazi nema kud, tjeraj do kraja. Kad provedeš sa ženom 40-50 godina, ne može niko biti preči od nje, to se nekako samo stvori", zaključio je pjevač za "IN Magazin".