NISAM MOGAO DA HODAM, BILO JE STRESNO: Halid Bešlić se oglasio posle operacije, evo kako se osjeća - "RENOVIRAO sam se"

Halidu Bešliću su u Sarajevu ugrađena dva stenta i brzo se oporavio, te je već počeo da nastupa.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Zvijezda narodne muzike Halid Bešlić završio je u bolnici krajem juna, nakon čega je i operisan, a dvije nedelje kasnije pevač je otkrio kako se oseća.

U "Centru za srce" u Sarajevu ugrađena su mu dva stenta, a sada je u prvom intervjuu nakon hosptalizacije otkrio da se nije plašio.

"Stavili su mi dva stenta. Dobro je, hvala Bogu, odlično je. Sve će to biti kako treba. Odlično se osjećam, da kucnem u drvo. Jedino što sada te tablete moram da pijem redovno, to je ta disciplina koje se moram pridržavati."

"Znao sam da sam u dobrim rukama. A drugo, nisam ni znao šta mi je bilo. Nisam mogao da hodam, nisam mogao da se krećem. Zvao sam doktora Kacilu da mu se požalim, a on me je pravo od kuće poslao u bolnicu. Kako sam svratio da vidimo šta je, tako sam se našao na stolu. Bilo je to stresno", ispričao je Halid, koji je tokom intervencije sve vrijeme bio budan i pratio kako teče na ekranu, ali je priznao i da ga je boljelo.

Brzo se vratio poslu, pa je već održao jedan koncert.

"Nisam baš kao nov, ali sam blizu toga. 'Renovirao' sam se", našalio se Halid Bešlić.